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Новак назвал критерии для газификации садовых товариществ

Новак назвал критерии для газификации садовых товариществ - 13.05.2024, ПРАЙМ

Новак назвал критерии для газификации садовых товариществ

Два основных критерия для газификации садовых некоммерческих товариществ (СНТ) включают оформление жилого дома и участка в собственность и принятие решения о... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:24+0300

2024-05-13T13:24+0300

2024-05-13T13:24+0300

энергетика

газификация

александр новак

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Два основных критерия для газификации садовых некоммерческих товариществ (СНТ) включают оформление жилого дома и участка в собственность и принятие решения о проведении газовой инфраструктуры общим собранием товарищества СНТ, сообщил кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак.Премьер-министр Михаил Мишустин в апреле подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества."Два основных критерия, которые на сегодняшний день должны соответствовать при газификации. Первый критерий - это то, что жилые дома и земельный участок должны быть оформлены в собственность, то есть иметь документы. Это говорит о том, что люди должны жить в этих домах", - отметил Новак."И второе важное условие, поскольку деятельность СНТ регулируется отдельным законодательством и там много общей собственности, поэтому для того, чтобы обеспечить исполнение заявки, необходимо будет общее собрание товарищества и соответствующее решение о предоставлении земельных участков для проведения инфраструктуры", - уточнил он.Новак добавил, что такие рекомендации разработаны, направлены регионам. Кроме того, Росреестр и Минэнерго разработали типовой проект решения общего собрания СНТ, указал он.Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в деревнях, поселках и городах. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья там составляет порядка 1,5 миллиона домов.Программа предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах России и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы.

https://1prime.ru/20240513/gaz-848108347.html

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газификация, александр новак