https://1prime.ru/20240513/patrushev-848105213.html

Володин прокомментировал предложение назначить Патрушева вице-премьером

Володин прокомментировал предложение назначить Патрушева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ

Володин прокомментировал предложение назначить Патрушева вице-премьером

Занимавший должность министра сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев своим трудом доказал, что достоин рассмотрения на пост вице-премьера страны. Об этом... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T11:56+0300

2024-05-13T11:56+0300

2024-05-13T11:56+0300

кабмин

дмитрий патрушев

вячеслав володин

https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8833bc3d7094b07e4791330ca2855f.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Занимавший должность министра сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев своим трудом доказал, что достоин рассмотрения на пост вице-премьера страны. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в ГД спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Нам нужно бережно относиться к кадрам. Здесь нет ни одного случайного человека. Два министра предлагаются на должность заместителя председателя правительства по итогам работы... Патрушев своим трудом доказал, результат есть", - сказал он.Дмитрий Николаевич Патрушев был назначени главой Минсельхоза в 2018 году, его переназначили на эту должность в январе 2020-го. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес Патрушева в список кандидатов в новый состав правительства в качестве вице-премьера.

https://1prime.ru/20240513/kandidatury-848101679.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий патрушев, вячеслав володин