https://1prime.ru/20240513/patrushev-848105213.html
Володин прокомментировал предложение назначить Патрушева вице-премьером
Володин прокомментировал предложение назначить Патрушева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Володин прокомментировал предложение назначить Патрушева вице-премьером
Занимавший должность министра сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев своим трудом доказал, что достоин рассмотрения на пост вице-премьера страны. Об этом... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T11:56+0300
2024-05-13T11:56+0300
2024-05-13T11:56+0300
кабмин
дмитрий патрушев
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Занимавший должность министра сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев своим трудом доказал, что достоин рассмотрения на пост вице-премьера страны. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в ГД спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Нам нужно бережно относиться к кадрам. Здесь нет ни одного случайного человека. Два министра предлагаются на должность заместителя председателя правительства по итогам работы... Патрушев своим трудом доказал, результат есть", - сказал он.Дмитрий Николаевич Патрушев был назначени главой Минсельхоза в 2018 году, его переназначили на эту должность в январе 2020-го. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес Патрушева в список кандидатов в новый состав правительства в качестве вице-премьера.
https://1prime.ru/20240513/kandidatury-848101679.html
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дмитрий патрушев, вячеслав володин
Кабмин, Дмитрий Патрушев, Вячеслав Володин
Володин прокомментировал предложение назначить Патрушева вице-премьером
Володин: Патрушев своим трудом доказал, что достоин рассмотрения на пост вице-премьера
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Занимавший должность министра сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев своим трудом доказал, что достоин рассмотрения на пост вице-премьера страны. Об этом заявил в ходе пленарного заседания в ГД спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Нам нужно бережно относиться к кадрам. Здесь нет ни одного случайного человека. Два министра предлагаются на должность заместителя председателя правительства по итогам работы... Патрушев своим трудом доказал, результат есть", - сказал он.
Дмитрий Николаевич Патрушев был назначени главой Минсельхоза в 2018 году, его переназначили на эту должность в январе 2020-го. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес Патрушева в список кандидатов в новый состав правительства в качестве вице-премьера.
Все кандидатуры вице-премьеров депутатам хорошо известны, заявил Володин