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"Последняя ставка". Зеленский прячет производство оружия под землю - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Последняя ставка". Зеленский прячет производство оружия под землю
"Последняя ставка". Зеленский прячет производство оружия под землю - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Последняя ставка". Зеленский прячет производство оружия под землю
Украинское правительство пробует последний вариант, чтобы остановить наступление российских военных: подземные оружейные заводы, сообщает турецкое издание... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T17:24+0300
2024-05-13T17:33+0300
вооружения
владимир зеленский
производство боеприпасов
завод
сво
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Украинское правительство пробует последний вариант, чтобы остановить наступление российских военных: подземные оружейные заводы, сообщает турецкое издание dikGAZETE.Журналисты издания напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский ранее очень сильно рассчитывал на помощь союзников. Однако продвижение российской армии все равно не получилось остановить, так как она "быстро уничтожала всю ту дорогостоящую помощь, которую выделяли западные государства".Автор статьи удивлен методом, к которому "прибегнул Зеленский ради сохранения президентского кресла". По его мнению, украинский лидер затягивает конфликт и пренебрегает жизнями граждан своей страны.Со ссылкой на западные СМИ в статье подчеркивается, что украинцы следуют указу президента и создают подземные оружейные заводы. На этих объектах, как отмечают журналисты, производят снаряды, беспилотники, бронетехника, ракеты, бронетранспортеры "Козак", ракета "Нептун" и противотанковые ракеты "Стугна".Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир зеленский, производство боеприпасов, завод, сво
Вооружения, Владимир Зеленский, производство боеприпасов, завод, СВО
17:24 13.05.2024 (обновлено: 17:33 13.05.2024)
 
"Последняя ставка". Зеленский прячет производство оружия под землю

dikGAZETE: Зеленский делает последнюю ставку – на подземные оружейные заводы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Украинское правительство пробует последний вариант, чтобы остановить наступление российских военных: подземные оружейные заводы, сообщает турецкое издание dikGAZETE.
Журналисты издания напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский ранее очень сильно рассчитывал на помощь союзников. Однако продвижение российской армии все равно не получилось остановить, так как она "быстро уничтожала всю ту дорогостоящую помощь, которую выделяли западные государства".
Автор статьи удивлен методом, к которому "прибегнул Зеленский ради сохранения президентского кресла". По его мнению, украинский лидер затягивает конфликт и пренебрегает жизнями граждан своей страны.
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Со ссылкой на западные СМИ в статье подчеркивается, что украинцы следуют указу президента и создают подземные оружейные заводы. На этих объектах, как отмечают журналисты, производят снаряды, беспилотники, бронетехника, ракеты, бронетранспортеры "Козак", ракета "Нептун" и противотанковые ракеты "Стугна".
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ВооруженияВладимир Зеленскийпроизводство боеприпасовзаводСВО
 
 
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