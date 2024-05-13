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В Польше разворовали средства на антироссийскую кампанию

В Польше разворовали средства на антироссийскую кампанию - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Польше разворовали средства на антироссийскую кампанию

В Польше разворовали деньги, предназначенные на антироссийскую кампанию, власти уже готовят заявление в прокуратуру, передает издание Onet. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T14:30+0300

2024-05-13T14:30+0300

2024-05-13T14:51+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Польше разворовали деньги, предназначенные на антироссийскую кампанию, власти уже готовят заявление в прокуратуру, передает издание Onet."Около 23 миллиона злотых (около 5,8 миллиона долларов по текущему курсу), потраченные канцелярией премьер-министра на... кампанию StopRussiaNow, через Банк национальной экономики попали в карманы "золотых мальчиков" PiS: Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого (экс-премьер Польши – ред.) Мариуша Хлопика и сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки", — сказано в публикации.В 2022 году в Польше была запущена антироссийская информационная кампания StopRussiaNow, цель которйо была побудить партнеров Польши в ЕС и других стран вводить санкции против России и оказать помощь Украине.Кампанию StopRussiaNow вело небольшое агентство Tak Bardzo Group (TBG), которое было выбрано без тендера. Руководителем агентства является Полина Палка, жена политика PiS Петра Палки.В отношениях между Россией и Польшей произошло значительное ухудшение. Польские власти сносят советские памятники и изымают российскую собственность, в ответ Москва внесла Польшу в список недружественных стран и выслала польских дипломатов и консульских работников.

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