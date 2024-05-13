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Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ

Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ

Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ

Финляндия рассчитывает на помощь работников Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) на границе между Финляндией и Россией до конца октября,... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T23:47+0300

2024-05-13T23:47+0300

2024-05-13T23:47+0300

финляндия

российско-финская граница

помощь

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Финляндия рассчитывает на помощь работников Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) на границе между Финляндией и Россией до конца октября, заявил общественный вещатель Yle."Финляндия обратилась с просьбой продлить поддержку Frontex до конца октября этого года", — указывается в публикации. По данным телеканала, договор между Frontex и финской Пограничной службой заканчивается 20 мая 2024 года. На данный момент в Финляндии находятся 26 пограничников Frontex, из них 20 патрулируют границу между Финляндией и Россией, и шесть работают в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Замначальника Пограничной охраны Марко Саарекса отметил, что пограничникам предстоит еще много работы, несмотря на "затишье" на границе. Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.

https://1prime.ru/20240507/granitsa-847967632.html

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финляндия, российско-финская граница, помощь