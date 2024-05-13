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Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ
Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ
Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ
Финляндия рассчитывает на помощь работников Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) на границе между Финляндией и Россией до конца октября,... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T23:47+0300
2024-05-13T23:47+0300
2024-05-13T23:47+0300
финляндия
российско-финская граница
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Финляндия рассчитывает на помощь работников Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) на границе между Финляндией и Россией до конца октября, заявил общественный вещатель Yle."Финляндия обратилась с просьбой продлить поддержку Frontex до конца октября этого года", — указывается в публикации. По данным телеканала, договор между Frontex и финской Пограничной службой заканчивается 20 мая 2024 года. На данный момент в Финляндии находятся 26 пограничников Frontex, из них 20 патрулируют границу между Финляндией и Россией, и шесть работают в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Замначальника Пограничной охраны Марко Саарекса отметил, что пограничникам предстоит еще много работы, несмотря на "затишье" на границе. Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
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финляндия, российско-финская граница, помощь
ФИНЛЯНДИЯ, российско-финская граница, помощь
Финляндия надеется на помощь Frontex до конца октября, пишет СМИ
Yle: Финляндия надеется, что Frontex останется на границе с РФ до конца октября
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Финляндия рассчитывает на помощь работников Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) на границе между Финляндией и Россией до конца октября, заявил общественный вещатель Yle.
"Финляндия обратилась с просьбой продлить поддержку Frontex до конца октября этого года", — указывается в публикации.
По данным телеканала, договор между Frontex и финской Пограничной службой заканчивается 20 мая 2024 года. На данный момент в Финляндии находятся 26 пограничников Frontex, из них 20 патрулируют границу между Финляндией и Россией, и шесть работают в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
В Финляндии назвали условие открытия границы с Россией
Замначальника Пограничной охраны Марко Саарекса отметил, что пограничникам предстоит еще много работы, несмотря на "затишье" на границе.
Правительство Финляндии полностью закрыло ближайшие к Санкт-Петербургу пункты пропуска с 18 ноября до 18 февраля следующего года. Четыре пропуска на севере страны остались открытыми, КПП Вартиус и Сала будут принимать заявки на убежище.
По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.