https://1prime.ru/20240513/pravitelstvo-848099045.html

"Новые люди" поддержат новый состав правительства

"Новые люди" поддержат новый состав правительства - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Новые люди" поддержат новый состав правительства

Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:30+0300

2024-05-13T09:30+0300

2024-05-13T09:54+0300

кабмин

новые люди

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/67/840996707_0:102:2994:1786_1920x0_80_0_0_7a9c37087a7911741058ac034e1b6f35.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат от фракции Александ Демин."Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция "Новые люди" решила не воздерживаться и не голосовать против", - заявил он.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.

https://1prime.ru/20240512/otsifrovka-848085483.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новые люди, правительство рф