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"Новые люди" поддержат новый состав правительства - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Новые люди" поддержат новый состав правительства
"Новые люди" поддержат новый состав правительства - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Новые люди" поддержат новый состав правительства
Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:30+0300
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кабмин
новые люди
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат от фракции Александ Демин."Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция "Новые люди" решила не воздерживаться и не голосовать против", - заявил он.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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новые люди, правительство рф
Кабмин, Новые люди, Правительство РФ
09:30 13.05.2024 (обновлено: 09:54 13.05.2024)
 
"Новые люди" поддержат новый состав правительства

Депутат Демин: "Новые люди" поддержат новый состав правительства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат от фракции Александ Демин.
"Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция "Новые люди" решила не воздерживаться и не голосовать против", - заявил он.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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