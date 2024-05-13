https://1prime.ru/20240513/pravitelstvo-848099045.html
"Новые люди" поддержат новый состав правительства
"Новые люди" поддержат новый состав правительства - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Новые люди" поддержат новый состав правительства
Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:30+0300
2024-05-13T09:30+0300
2024-05-13T09:54+0300
кабмин
новые люди
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/67/840996707_0:102:2994:1786_1920x0_80_0_0_7a9c37087a7911741058ac034e1b6f35.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат от фракции Александ Демин."Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция "Новые люди" решила не воздерживаться и не голосовать против", - заявил он.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
https://1prime.ru/20240512/otsifrovka-848085483.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/67/840996707_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_fd59cddec448fc261767df57e05664cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые люди, правительство рф
Кабмин, Новые люди, Правительство РФ
"Новые люди" поддержат новый состав правительства
Депутат Демин: "Новые люди" поддержат новый состав правительства
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" поддержит предложенный состав правительства России. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, депутат от фракции Александ Демин.
"Мы поддержим новый состав правительства. Сейчас не время для популизма. Люди ждут быстрых и ответственных решений, поэтому фракция "Новые люди" решила не воздерживаться и не голосовать против", - заявил он.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
Григоренко назвал задачи правительства