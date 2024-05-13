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Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет
Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет - 13.05.2024, ПРАЙМ
Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет
Правительство России поддержало законопроект, который предполагает запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:20+0300
2024-05-13T12:24+0300
россия
энергетики
кабмин
законопроект
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, который предполагает запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории страны, однако при условии его доработки.Копия проекта отзыва правительства есть в распоряжении агенства РИА Новости. "Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сообщается в материале.
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россия, энергетики, законопроект
РОССИЯ, энергетики, Кабмин, законопроект
12:20 13.05.2024 (обновлено: 12:24 13.05.2024)
 
Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет

Кабмин с условием доработки поддержал проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, который предполагает запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории страны, однако при условии его доработки.
Копия проекта отзыва правительства есть в распоряжении агенства РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сообщается в материале.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
ЛДПР подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей
1 мая, 13:06
 
КабминРОССИЯэнергетикизаконопроект
 
 
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