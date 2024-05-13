https://1prime.ru/20240513/pravitelstvo-848106397.html

Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет

Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет - 13.05.2024, ПРАЙМ

Кабмин отправил на доработку проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет

Правительство России поддержало законопроект, который предполагает запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:20+0300

2024-05-13T12:20+0300

2024-05-13T12:24+0300

россия

энергетики

кабмин

законопроект

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, который предполагает запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории страны, однако при условии его доработки.Копия проекта отзыва правительства есть в распоряжении агенства РИА Новости. "Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сообщается в материале.

https://1prime.ru/20240501/mrot-847824496.html

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россия, энергетики, законопроект