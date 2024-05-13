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Экс-министру экономики Казахстана дали 24 года тюрьмы за жестокое убийство

Экс-министру экономики Казахстана дали 24 года тюрьмы за жестокое убийство - 13.05.2024, ПРАЙМ

Экс-министру экономики Казахстана дали 24 года тюрьмы за жестокое убийство

Суд приговорил бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за убийство жены Салтанат Нукеновой, сообщила судья Айжан Кульбаева. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:23+0300

2024-05-13T16:23+0300

2024-05-13T16:40+0300

суд

казахстан

убийство

приговор

тюрьма

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АЛМА-АТА, 13 мая – ПРАЙМ. Суд приговорил бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за убийство жены Салтанат Нукеновой, сообщила судья Айжан Кульбаева.Судебный процесс на протяжении 1,5 месяца велся в открытом режиме. Присяжные по просьбе подсудимого присутствовали."Суд приговорил признать подсудимого Куандыка Бишимбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание" – ред.) и п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК ( "Убийство" – ред.). И назначить наказание по п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК 7 лет лишения свободы. По п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК – 20 лет лишения свободы. По статье 58 УК РК путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Бишимбаеву назначили 24 года лишения свободы", — зачитала приговор судья. Двоюродного брата Бишимбаева Бахытжана Байжанова также признали виновным в укрывательстве и назначили ему четыре года лишения свободы. 9 ноября прошлого года Салтанат Нукенову нашли мертвой в ресторане BAU. Бишимбаев, ее муж, заявлял, что девушка спровоцировала ссору, он ее толкнул, тем самым спровоцировал травмы. Следствие установило, что Бишимбаев избивал Нукенову до смерти около восьми часов, позднее была обнаружена видеозапись издевательств, сделанная мужем на телефон. Накануне, 13 мая, отец Салтанат, Амангельды Нукенов, заявил журналистам, что надеется на пожизненное заключение Бишимбаева. Другой исход процесса будет несправедливым, подчеркнул он. Бишимбаев и Нукенова познакомились в августе 2022 года и вскоре сыграли свадьбу, но официально брак не зарегистрировали. Подруга Салтанат рассказывала, что замечала на ней синяки и ссадины и раньше. По словам близких, Нукенова много раз пыталась уйти от Бишимбаева, уезжала в родной Павлодар, но потом снова возвращалась к мужу. Обвинение в суде заявляло, что он был одержим ревностью. Дело Бишимбаева запустило общественную дискуссию в Казахстане о домашнем насилии над женщинами. На этом фоне в стране приняли закон, ужесточающий наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью. Документ также предусматривает создание центров поддержки для оказания помощи пострадавшим.

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суд, казахстан, убийство, приговор, тюрьма