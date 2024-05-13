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В ЕС намерены пересмотреть аграрную политику после протестов фермеров
В ЕС намерены пересмотреть аграрную политику после протестов фермеров - 13.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС намерены пересмотреть аграрную политику после протестов фермеров
Совет Евросоюза утвердил в понедельник решение о проведении реформы ряда положений общей аграрной политики ЕС после массовых протестов фермеров, говорится в... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:56+0300
2024-05-13T12:56+0300
2024-05-13T13:07+0300
европа
протесты фермеров
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил в понедельник решение о проведении реформы ряда положений общей аграрной политики ЕС после массовых протестов фермеров, говорится в заявлении Совета. "Совет ЕС официально утвердил частичный целевой пересмотр общей аграрной политики. Этот пересмотр стал ответом на опасения фермеров, которые они высказывали в последние месяцы", - говорится в заявлении. Также в документе утверждается, что необходимость реформы обусловлена последствиями кризиса вокруг Украины и климатическими проблемами. В ЕС рассчитывают, что изменения, о которых только предстоит договориться, облегчат жизнь европейским фермерам. "Уточненные правила позволят упростить процедуры, снизить административную нагрузку, смягчить соблюдение некоторых норм охраны окружающей среды, гарантировать предсказуемые условия для аграриев", - говорится в документе. В первые месяцы этого года по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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европа, протесты фермеров
ЕВРОПА, протесты фермеров
В ЕС намерены пересмотреть аграрную политику после протестов фермеров
Совет ЕС: страны ЕС договорились о пересмотре аграрной политики после протестов фермеров
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил в понедельник решение о проведении реформы ряда положений общей аграрной политики ЕС после массовых протестов фермеров, говорится в заявлении Совета.
"Совет ЕС официально утвердил частичный целевой пересмотр общей аграрной политики. Этот пересмотр стал ответом на опасения фермеров, которые они высказывали в последние месяцы", - говорится в заявлении.
Также в документе утверждается, что необходимость реформы обусловлена последствиями кризиса вокруг Украины и климатическими проблемами.
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В ЕС рассчитывают, что изменения, о которых только предстоит договориться, облегчат жизнь европейским фермерам.
"Уточненные правила позволят упростить процедуры, снизить административную нагрузку, смягчить соблюдение некоторых норм охраны окружающей среды, гарантировать предсказуемые условия для аграриев", - говорится в документе.
В первые месяцы этого года по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.