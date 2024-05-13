https://1prime.ru/20240513/pvo-848116610.html

Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО

Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО - 13.05.2024, ПРАЙМ

Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО

Эффективность противовоздушной обороны на Украине упала в апреле, за месяц ВСУ перехватили только 30 процентов российских ракет, при этом ждать перехватчики для | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:38+0300

2024-05-13T16:38+0300

2024-05-13T16:38+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эффективность противовоздушной обороны на Украине упала в апреле, за месяц ВСУ перехватили только 30 процентов российских ракет, при этом ждать перехватчики для Patriot придется несколько меяцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal."Эффективность ПВО Украины упала, а Россия, наоборот, наращивает ракетные удары и налеты беспилотников, а также запускает более тяжелые для перехвата виды вооружений — в том числе баллистические ракеты. Наконец, у Киева также заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем “Пэтриот” (Patriot), ставших его лучшей защитой от таких атак", - сообщают авторы материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным ВВС Украины, страна в апреле перехватила только 30 процентов ракет, а за последние полгода показатель составил 46 процентов.При этом, подчеркнули в статье, авторы получили подтверждение, что статистика верна, несмотря на то, что Киев пользуется данными только в пропагандистских целях.Кроме того, Украине придется ждать ракеты Patriot долгие годы, поскольку их нужно заказать и изготовить. Тем времен6ем Россия может производить в месяц по 170 ракет, заключили в газете.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, украина, пво, сша