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Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО
Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО - 13.05.2024, ПРАЙМ
Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО
Эффективность противовоздушной обороны на Украине упала в апреле, за месяц ВСУ перехватили только 30 процентов российских ракет, при этом ждать перехватчики для | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:38+0300
2024-05-13T16:38+0300
вооружения
россия
украина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эффективность противовоздушной обороны на Украине упала в апреле, за месяц ВСУ перехватили только 30 процентов российских ракет, при этом ждать перехватчики для Patriot придется несколько меяцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal."Эффективность ПВО Украины упала, а Россия, наоборот, наращивает ракетные удары и налеты беспилотников, а также запускает более тяжелые для перехвата виды вооружений — в том числе баллистические ракеты. Наконец, у Киева также заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем “Пэтриот” (Patriot), ставших его лучшей защитой от таких атак", - сообщают авторы материала.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно данным ВВС Украины, страна в апреле перехватила только 30 процентов ракет, а за последние полгода показатель составил 46 процентов.При этом, подчеркнули в статье, авторы получили подтверждение, что статистика верна, несмотря на то, что Киев пользуется данными только в пропагандистских целях.Кроме того, Украине придется ждать ракеты Patriot долгие годы, поскольку их нужно заказать и изготовить. Тем времен6ем Россия может производить в месяц по 170 ракет, заключили в газете.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, пво, сша
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ПВО, США
16:38 13.05.2024
 
Смертоносны как никогда. В США оценили неудачи украинской ПВО

WSJ: украинская ПВО стала гораздо реже сбивать российские ракеты

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эффективность противовоздушной обороны на Украине упала в апреле, за месяц ВСУ перехватили только 30 процентов российских ракет, при этом ждать перехватчики для Patriot придется несколько меяцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
"Эффективность ПВО Украины упала, а Россия, наоборот, наращивает ракетные удары и налеты беспилотников, а также запускает более тяжелые для перехвата виды вооружений — в том числе баллистические ракеты. Наконец, у Киева также заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем “Пэтриот” (Patriot), ставших его лучшей защитой от таких атак", - сообщают авторы материала.
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Согласно данным ВВС Украины, страна в апреле перехватила только 30 процентов ракет, а за последние полгода показатель составил 46 процентов.
При этом, подчеркнули в статье, авторы получили подтверждение, что статистика верна, несмотря на то, что Киев пользуется данными только в пропагандистских целях.
Кроме того, Украине придется ждать ракеты Patriot долгие годы, поскольку их нужно заказать и изготовить. Тем времен6ем Россия может производить в месяц по 170 ракет, заключили в газете.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими
7 мая, 09:52
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАПВОСША
 
 
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