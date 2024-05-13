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Международные резервы России снизились к 3 мая

Международные резервы России снизились к 3 мая - 13.05.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России снизились к 3 мая

Международные резервы РФ с 26 апреля по конец дня 3 мая уменьшились на 1,1 миллиарда долларов, или на 0,2%, и составили 595,7 миллиарда долларов, говорится в... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:05+0300

2024-05-13T16:05+0300

2024-05-13T16:06+0300

банк россии

россия

международные резервы

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 26 апреля по конец дня 3 мая уменьшились на 1,1 миллиарда долларов, или на 0,2%, и составили 595,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 3 мая 2024 года составили 595,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 1,1 миллиарда долларов США, или на 0,2%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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россия, международные резервы