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Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии

Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии - 13.05.2024, ПРАЙМ

Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии

Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:42+0300

2024-05-13T13:42+0300

2024-05-13T13:51+0300

спецоперация на украине

мирные переговоры

украина

россия

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ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Конференция по Украине пройдет недалеко от швейцарского города Люцерн 15-16 июня. На встречу пригласили около 160 государств, Россия не вошла в их число."Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - подчеркнул представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.По его словам, страна вносит свой вклад в дискуссию, направленную на разрешение конфликта на Украине.Кроме того, Эльчингер отметил, что на конференции будут обсуждать не только "формулу мира" Владимира Зеленского. Участники рассмотрят и ругие предложения по урегулированию кризиса, подчеркнул он.Накануне исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция по Украине сведется к формулированию очередного ультиматума Москве.

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украина

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мирные переговоры, украина, россия, швейцария