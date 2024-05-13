https://1prime.ru/20240513/rossiya-848110445.html
Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии
Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии - 13.05.2024, ПРАЙМ
Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии
Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:42+0300
2024-05-13T13:42+0300
2024-05-13T13:51+0300
спецоперация на украине
мирные переговоры
украина
россия
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/img/84011/63/840116381_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_b7f6e2a3419d2d06aa8b716bf6062b98.jpg
ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Конференция по Украине пройдет недалеко от швейцарского города Люцерн 15-16 июня. На встречу пригласили около 160 государств, Россия не вошла в их число."Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - подчеркнул представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.По его словам, страна вносит свой вклад в дискуссию, направленную на разрешение конфликта на Украине.Кроме того, Эльчингер отметил, что на конференции будут обсуждать не только "формулу мира" Владимира Зеленского. Участники рассмотрят и ругие предложения по урегулированию кризиса, подчеркнул он.Накануне исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция по Украине сведется к формулированию очередного ультиматума Москве.
https://1prime.ru/20240513/kharkov-848102446.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84011/63/840116381_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_33729518800a209b1631b8238aa2d2cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирные переговоры, украина, россия, швейцария
Спецоперация на Украине, мирные переговоры, УКРАИНА, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии
МИД Швейцарии: РФ должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без неё немыслим
ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Конференция по Украине пройдет недалеко от швейцарского города Люцерн 15-16 июня. На встречу пригласили около 160 государств, Россия не вошла в их число.
"Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - подчеркнул представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.
По его словам, страна вносит свой вклад в дискуссию, направленную на разрешение конфликта на Украине.
Кроме того, Эльчингер отметил, что на конференции будут обсуждать не только "формулу мира" Владимира Зеленского. Участники рассмотрят и ругие предложения по урегулированию кризиса, подчеркнул он.
Накануне исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция по Украине сведется к формулированию очередного ультиматума Москве.
"Будет российским". Зеленскому ответили на жалобы на события под Харьковом