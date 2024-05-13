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Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии
Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии - 13.05.2024, ПРАЙМ
Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии
Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:42+0300
2024-05-13T13:51+0300
спецоперация на украине
мирные переговоры
украина
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ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Конференция по Украине пройдет недалеко от швейцарского города Люцерн 15-16 июня. На встречу пригласили около 160 государств, Россия не вошла в их число."Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - подчеркнул представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.По его словам, страна вносит свой вклад в дискуссию, направленную на разрешение конфликта на Украине.Кроме того, Эльчингер отметил, что на конференции будут обсуждать не только "формулу мира" Владимира Зеленского. Участники рассмотрят и ругие предложения по урегулированию кризиса, подчеркнул он.Накануне исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция по Украине сведется к формулированию очередного ультиматума Москве.
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украина
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мирные переговоры, украина, россия, швейцария
Спецоперация на Украине, мирные переговоры, УКРАИНА, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
13:42 13.05.2024 (обновлено: 13:51 13.05.2024)
 
Мирный процесс без России немыслим, заявили в Швейцарии

МИД Швейцарии: РФ должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без неё немыслим

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 13 мая - ПРАЙМ. Достижение мира на Украине без России немыслимо, Москва должна быть вовлечена в мирный процесс. Об этом заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Конференция по Украине пройдет недалеко от швейцарского города Люцерн 15-16 июня. На встречу пригласили около 160 государств, Россия не вошла в их число.
"Необходимо попытаться начать процесс установления мира на Украине. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - подчеркнул представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.
По его словам, страна вносит свой вклад в дискуссию, направленную на разрешение конфликта на Украине.
Кроме того, Эльчингер отметил, что на конференции будут обсуждать не только "формулу мира" Владимира Зеленского. Участники рассмотрят и ругие предложения по урегулированию кризиса, подчеркнул он.
Накануне исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция по Украине сведется к формулированию очередного ультиматума Москве.
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Спецоперация на Украинемирные переговорыУКРАИНАРОССИЯШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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