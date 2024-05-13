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Госдума рассматривает вопрос об утверждении Савельева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Госдума рассматривает вопрос об утверждении Савельева вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Савельева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Савельева вице-премьером
Государственная Дума изучает вопрос назначения Виталия Савельева на должность вице-премьера, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:22+0300
2024-05-13T13:34+0300
кабмин
виталий савельев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает вопрос назначения Виталия Савельева на должность вице-премьера, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Савельев ранее занимал должность министра транспорта России. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить его замглавы правительства."Это примеры того, что если работаешь, эффективен, - растешь. Профессионализм, опыт дорогого стоят. Внесенные кандидатуры - новые на должности заместителей председателя правительства, но они прошли серьезную школу, занимая должности министров, и их труд оценен", - сказал Володин, также упомянув повышение Дмитрия Патрушева.Спикер ГД выразил уверенность, что депутаты утвердят кандидатуру Савельева на пост вице-премьера.Савельев также выступил в ходе пленарного заседания в Госдуме. Он рассказал о состоянии российского авиапарка, отметив, что страна обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов.
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виталий савельев, вячеслав володин
Кабмин, Виталий Савельев, Вячеслав Володин
13:22 13.05.2024 (обновлено: 13:34 13.05.2024)
 
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Савельева вице-премьером

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Савельева вице-премьером

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает вопрос назначения Виталия Савельева на должность вице-премьера, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Савельев ранее занимал должность министра транспорта России. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить его замглавы правительства.
"Это примеры того, что если работаешь, эффективен, - растешь. Профессионализм, опыт дорогого стоят. Внесенные кандидатуры - новые на должности заместителей председателя правительства, но они прошли серьезную школу, занимая должности министров, и их труд оценен", - сказал Володин, также упомянув повышение Дмитрия Патрушева.
Спикер ГД выразил уверенность, что депутаты утвердят кандидатуру Савельева на пост вице-премьера.
Савельев также выступил в ходе пленарного заседания в Госдуме. Он рассказал о состоянии российского авиапарка, отметив, что страна обеспечена запасными частями для ремонта воздушных судов.
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КабминВиталий СавельевВячеслав Володин
 
 
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