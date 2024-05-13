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"Соллерс" выпустил юбилейный пикап ST6 во Владивостоке
"Соллерс" выпустил юбилейный пикап ST6 во Владивостоке - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" выпустил юбилейный пикап ST6 во Владивостоке
"Соллерс" выпустил тысячный пикап Sollers ST6, юбилейным стал автомобиль в комплектации Comfort, сообщает компания. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:58+0300
2024-05-13T12:58+0300
2024-05-13T12:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - ПРАЙМ. "Соллерс" выпустил тысячный пикап Sollers ST6, юбилейным стал автомобиль в комплектации Comfort, сообщает компания. Серийное производство пикапов Sollers ST6 стартовало в сентябре прошлого года на площадке ООО "Автомобильные индустриальные технологии" ("дочки" "Соллерса") во Владивостоке. "Юбилейным стал автомобиль белого цвета в комплектации Comfort. Под капотом Sollers ST6 с порядковым номером 1000 установлен надежный дизельный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач", - говорится в сообщении. В компании отмечают, что в базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, система напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме. "Комплектацию Comfort дополняют такие опции, как кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay / Android Auto и камера заднего вида", - говорится в сообщении. Отмечается, что на автомобили Sollers ST6 распространяется официальная заводская гарантия - 3 года или 150 тысяч километров пробега. Стоимость пикапа стартует с отметки 2,4 миллиона рублей. "Соллерс" - автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ), Елабуге (Sollers Atlant и Argo) и Заволжье (автомобильные компоненты).
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россия, соллерс
"Соллерс" выпустил юбилейный пикап ST6 во Владивостоке
Компания "Соллерс" выпустила юбилейный тысячный пикап ST6 во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - ПРАЙМ. "Соллерс" выпустил тысячный пикап Sollers ST6, юбилейным стал автомобиль в комплектации Comfort, сообщает компания.
Серийное производство пикапов Sollers ST6 стартовало в сентябре прошлого года на площадке ООО "Автомобильные индустриальные технологии" ("дочки" "Соллерса") во Владивостоке.
"Юбилейным стал автомобиль белого цвета в комплектации Comfort. Под капотом Sollers ST6 с порядковым номером 1000 установлен надежный дизельный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что в базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, система напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.
"Комплектацию Comfort дополняют такие опции, как кожаная отделка руля и сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, мультимедийная система с шестью динамиками и большим сенсорным экраном с системой Apple CarPlay / Android Auto и камера заднего вида", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на автомобили Sollers ST6 распространяется официальная заводская гарантия - 3 года или 150 тысяч километров пробега. Стоимость пикапа стартует с отметки 2,4 миллиона рублей.
"Соллерс" - автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ), Елабуге (Sollers Atlant и Argo) и Заволжье (автомобильные компоненты).