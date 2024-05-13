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Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности
Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности - 13.05.2024, ПРАЙМ
Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T18:40+0300
2024-05-13T18:40+0300
2024-05-13T18:47+0300
кабмин
совет безопасности рф
совещание
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.Ранее российский лидер назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза. Указывалось, что прежде занимавший этот пост Николай Патрушев переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил Андрея Белоусова, ранее исполнявшего обязанности первого вице-премьера.Шойгу принимает участие в совещании.Глава государства предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве. По его мнению, в новом политическом цикле России надо уделить больше внимания данным международным отношениям.Совет безопасности был создан в 1992 году. После референдума 2020 года в обновленной Конституции официально была закреплена его роль как структуры, созданной для помощи президенту по вопросам национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. Речь как о поддержании мира в стране, так и об охране ее суверенитета, предотвращении внешних угроз, экономическом развитии и даже сохранении культурных и духовно-нравственных ценностей.Путин лично возглавляет этот орган. Единственным заместителем является Дмитрий Медведев.Членами Совбеза являются спикеры Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, председатель правительства Михаил Мишустин и члены кабинета министров, полпреды, руководители всех силовых ведомств, включая Генпрокуратуру и Следственный комитет, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Путин традиционно проводит заседания Совбеза по пятницам и в закрытом режиме.
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совет безопасности рф, совещание, владимир путин
Кабмин, Совет безопасности РФ, совещание, Владимир Путин
Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности
Путин на оперативном совещании с членами СБ предложил обсудить отношения с СНГ
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.
Ранее российский лидер назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза. Указывалось, что прежде занимавший этот пост Николай Патрушев переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил Андрея Белоусова, ранее исполнявшего обязанности первого вице-премьера.
Шойгу принимает участие в совещании.
Глава государства предложил обсудить отношения Москвы со странами на постсоветском пространстве. По его мнению, в новом политическом цикле России надо уделить больше внимания данным международным отношениям.
В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова
Совет безопасности был создан в 1992 году. После референдума 2020 года в обновленной Конституции официально была закреплена его роль как структуры, созданной для помощи президенту по вопросам национальных интересов и безопасности личности, общества и государства. Речь как о поддержании мира в стране, так и об охране ее суверенитета, предотвращении внешних угроз, экономическом развитии и даже сохранении культурных и духовно-нравственных ценностей.
Путин лично возглавляет этот орган. Единственным заместителем является Дмитрий Медведев.
Членами Совбеза являются спикеры Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, председатель правительства Михаил Мишустин и члены кабинета министров, полпреды, руководители всех силовых ведомств, включая Генпрокуратуру и Следственный комитет, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Путин традиционно проводит заседания Совбеза по пятницам и в закрытом режиме.