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В Совфеде поддержали Ковальчука на пост главы Счётной палаты
В Совфеде поддержали Ковальчука на пост главы Счётной палаты - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Совфеде поддержали Ковальчука на пост главы Счётной палаты
Бюджетный комитет Совета Федерации в ходе заседания 13 мая одобрил кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счётной палаты, рассказал агентству РИА Новости... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:24+0300
2024-05-13T16:24+0300
2024-05-13T16:28+0300
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совфед
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации в ходе заседания 13 мая одобрил кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счётной палаты, рассказал агентству РИА Новости источник в верхней палате.Кроме того, комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал утвердить экс-гендиректора "Интер РАО" на должность председателя Счетной палатыСообщается, что ранее Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления российского президента.В свою очередь Ковальчук заявил, что в случае утверждения своей кандидатуры поставит в приоритет выполнение национальных целей и нацпроектов, определенных президентом России Владимиром Путиным.Ранее российский лидер внёс в верхнюю палату представление для утверждения Ковальчука руководителем контрольного ведомства. Сенаторы рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании палаты 14 мая.
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россия, совфед, счетная палата
РОССИЯ, Совфед, Счетная палата
В Совфеде поддержали Ковальчука на пост главы Счётной палаты
Комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счётной палаты
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации в ходе заседания 13 мая одобрил кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счётной палаты, рассказал агентству РИА Новости источник в верхней палате.
Кроме того, комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал утвердить экс-гендиректора "Интер РАО" на должность председателя Счетной палаты
Сообщается, что ранее Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления российского президента.
В свою очередь Ковальчук заявил, что в случае утверждения своей кандидатуры поставит в приоритет выполнение национальных целей и нацпроектов, определенных президентом России Владимиром Путиным.
Ранее российский лидер внёс в верхнюю палату представление для утверждения Ковальчука руководителем контрольного ведомства. Сенаторы рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании палаты 14 мая.
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