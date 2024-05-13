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"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов
"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов - 13.05.2024, ПРАЙМ
"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов
"СПБ биржа" сообщила о возникновении технического сбоя и приостановке торгов с 12.05 мск, говорится в сообщении биржи. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:37+0300
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россия
спб биржа
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" сообщила о возникновении технического сбоя и приостановке торгов с 12.05 мск, говорится в сообщении биржи. "В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов… ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 12.05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - отмечается в сообщении. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами биржа сообщит дополнительно, говорится там же.
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россия, спб биржа, акции
РОССИЯ, СПБ биржа, Акции
12:37 13.05.2024
 
"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов

"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" сообщила о возникновении технического сбоя и приостановке торгов с 12.05 мск, говорится в сообщении биржи.
"В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов… ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 12.05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - отмечается в сообщении.
О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами биржа сообщит дополнительно, говорится там же.
 
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