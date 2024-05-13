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"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов

"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов - 13.05.2024, ПРАЙМ

"СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов

"СПБ биржа" сообщила о возникновении технического сбоя и приостановке торгов с 12.05 мск, говорится в сообщении биржи. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:37+0300

2024-05-13T12:37+0300

2024-05-13T12:37+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" сообщила о возникновении технического сбоя и приостановке торгов с 12.05 мск, говорится в сообщении биржи. "В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов… ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 12.05 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - отмечается в сообщении. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами биржа сообщит дополнительно, говорится там же.

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