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Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск

Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск - 13.05.2024, ПРАЙМ

Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск

Торги ценными бумагами на "СПБ бирже", приостановленные в 12.05 мск из-за технического сбоя, возобновятся в 15.50 мск, объявила площадка. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:47+0300

2024-05-13T15:47+0300

2024-05-13T15:47+0300

россия

спб биржа

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Торги ценными бумагами на "СПБ бирже", приостановленные в 12.05 мск из-за технического сбоя, возобновятся в 15.50 мск, объявила площадка. "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 15:50. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении.

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