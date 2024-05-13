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Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск
Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск - 13.05.2024, ПРАЙМ
Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск
Торги ценными бумагами на "СПБ бирже", приостановленные в 12.05 мск из-за технического сбоя, возобновятся в 15.50 мск, объявила площадка. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:47+0300
2024-05-13T15:47+0300
россия
спб биржа
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Торги ценными бумагами на "СПБ бирже", приостановленные в 12.05 мск из-за технического сбоя, возобновятся в 15.50 мск, объявила площадка. "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 15:50. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении.
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россия, спб биржа
РОССИЯ, СПБ биржа
15:47 13.05.2024
 
Торги на "СПБ бирже" возобновятся в 15.50 мск

Торги на "СПБ бирже", приостановленные из-за технического сбоя, возобновятся в 15.50 мск

© Финам"СПБ Биржа"
СПБ Биржа
© Финам
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Торги ценными бумагами на "СПБ бирже", приостановленные в 12.05 мск из-за технического сбоя, возобновятся в 15.50 мск, объявила площадка.
"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 15:50. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯСПБ биржа
 
 
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