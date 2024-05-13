https://1prime.ru/20240513/starlink-848094667.html

В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю

В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю - 13.05.2024, ПРАЙМ

В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю

Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и штатно функционируют, сообщила компания Илона Маска SpaceX, которая является... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T05:31+0300

2024-05-13T05:31+0300

2024-05-13T05:37+0300

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и штатно функционируют, сообщила компания Илона Маска SpaceX, которая является оператором спутниковой группировки. "Все спутники Starlink выдержали геомагнитную бурю", - говорится в сообщении компании в соцсети Х. Ранее глава SpaceX сообщал, что его спутниковая группировка испытывает значительную нагрузку, когда в ночь на субботу геомагнитная буря достигла Земли. Американская метеослужба впервые за 20 лет оценила ее интенсивность в максимальные G5. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет из любой точке планеты. По имеющимся данным, в настоящий момент, на орбите находятся около шести тысяч аппаратов Starlink, при этом число абонентов сервиса превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.

https://1prime.ru/20240511/starlink-848063614.html

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сша, spacex, starlink