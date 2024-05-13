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В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю
В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю - 13.05.2024, ПРАЙМ
В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю
Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и штатно функционируют, сообщила компания Илона Маска SpaceX, которая является... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T05:31+0300
2024-05-13T05:37+0300
сша
spacex
starlink
происшествия
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и штатно функционируют, сообщила компания Илона Маска SpaceX, которая является оператором спутниковой группировки. "Все спутники Starlink выдержали геомагнитную бурю", - говорится в сообщении компании в соцсети Х. Ранее глава SpaceX сообщал, что его спутниковая группировка испытывает значительную нагрузку, когда в ночь на субботу геомагнитная буря достигла Земли. Американская метеослужба впервые за 20 лет оценила ее интенсивность в максимальные G5. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет из любой точке планеты. По имеющимся данным, в настоящий момент, на орбите находятся около шести тысяч аппаратов Starlink, при этом число абонентов сервиса превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.
https://1prime.ru/20240511/starlink-848063614.html
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сша, spacex, starlink
США, SpaceX, Starlink, Происшествия
05:31 13.05.2024 (обновлено: 05:37 13.05.2024)
 
В SpaceX рассказали, как спутники Starlink пережили геомагнитную бурю

SpaceX: все спутники Starlink благополучно пережили геомагнитную бурю

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . SpaceX Flickr
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Все интернет-спутники Starlink благополучно пережили рекордную геомагнитную бурю и штатно функционируют, сообщила компания Илона Маска SpaceX, которая является оператором спутниковой группировки.
"Все спутники Starlink выдержали геомагнитную бурю", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
Ранее глава SpaceX сообщал, что его спутниковая группировка испытывает значительную нагрузку, когда в ночь на субботу геомагнитная буря достигла Земли. Американская метеослужба впервые за 20 лет оценила ее интенсивность в максимальные G5.
#Частичное солнечное затмение - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Starlink предупредил о снижении качества интернета из-за магнитной бури
11 мая, 12:44
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет из любой точке планеты. По имеющимся данным, в настоящий момент, на орбите находятся около шести тысяч аппаратов Starlink, при этом число абонентов сервиса превышает два миллиона человек более чем в 60 странах.
 
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