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В Крыму вынесли приговоры агентам украинских спецслужб
В Крыму вынесли приговоры агентам украинских спецслужб - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму вынесли приговоры агентам украинских спецслужб
Пятеро агентов украинских спецслужб были приговорены в Крыму к срокам до 16 лет за передачу данных о российских войсках в зоне СВО Службе безопасности Украины... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:03+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Пятеро агентов украинских спецслужб были приговорены в Крыму к срокам до 16 лет за передачу данных о российских войсках в зоне СВО Службе безопасности Украины (СБУ), сказано в сообщении ЦОС ФСБ России."Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", — сказано в сообщении ведомства.Решение было вынесено Верховным судом Республики Крым по уголовным делам, связанным со шпионажем и госизменой. Имена и даты рождения обвиняемых также были установлены: Николай Петровский (1993 г.), Сергей Котов (1972 г.), Иван Козлов (1988 г.), Сергей Арефьев (1992 г.) и Александр Заривный (1968 г.). Они собирали и передавали информацию о местах, численности и маршрутах перемещения российских вооруженных сил в зоне СВО.В ведомстве отметили, что полученная информация использовалась для корректировки ударов украинских военизированных формирований по позициям российских войск. Приговоры включают лишение свободы на сроки от 11 до 16 лет. Обвиняемым предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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РОССИЯ, суд, ФСБ, Новости
В Крыму вынесли приговоры агентам украинских спецслужб
ФСБ: пятеро украинских агентов осуждены за передачу СБУ данных о ВС РФ в зоне СВО
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Пятеро агентов украинских спецслужб были приговорены в Крыму к срокам до 16 лет за передачу данных о российских войсках в зоне СВО Службе безопасности Украины (СБУ), сказано в сообщении ЦОС ФСБ России.
"Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", — сказано в сообщении ведомства.
Решение было вынесено Верховным судом Республики Крым по уголовным делам, связанным со шпионажем и госизменой. Имена и даты рождения обвиняемых также были установлены: Николай Петровский (1993 г.), Сергей Котов (1972 г.), Иван Козлов (1988 г.), Сергей Арефьев (1992 г.) и Александр Заривный (1968 г.). Они собирали и передавали информацию о местах, численности и маршрутах перемещения российских вооруженных сил в зоне СВО.
В ведомстве отметили, что полученная информация использовалась для корректировки ударов украинских военизированных формирований по позициям российских войск. Приговоры включают лишение свободы на сроки от 11 до 16 лет. Обвиняемым предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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