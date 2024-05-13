https://1prime.ru/20240513/svo-848096726.html
Подполье сообщило об ударе по заводу "Укроборонпрома" в Харькове
Подполье сообщило об ударе по заводу "Укроборонпрома" в Харькове - 13.05.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило об ударе по заводу "Укроборонпрома" в Харькове
ВС РФ нанесли удар по заводу имени Малышева, который входит в структуру концерна "Укроборонпром" в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T07:59+0300
2024-05-13T07:59+0300
2024-05-13T08:10+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. ВС РФ нанесли удар по заводу имени Малышева, который входит в структуру концерна "Укроборонпром" в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих коллег. Подпольщик, в частности, рассказал: "В 18.00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику… в 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта". На момент нанесения удара, по словам Лебедева, на территории предприятия было не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.Как сообщает подполье, в последние дни через аэропорт и по ж/д вокзала Харькова вывозятся склады супермаркетов, военные грузы, личное имущество чиновников, включая имущество военных и чиновников спецслужб. Как рассказал Лебедев, ночью в 3:40 в Харькове слышали серию взрывов в северо-западной части города. Предполагается, что частично это была работа ПВО, но "как минимум один из взрывов сопровождался детонацией". Вместе с тем он, ссылаясь на информацию подполья, сообщил, что в городе Люботин Харьковской области работает передвижной крематорий. "Воняет жженой резиной, паленой шкурой и перьями, как подушки жгут с шинами", - передал высказывание агента Лебедев.Жители Люботина сообщили подполью о заселении украинских военных в пустующие дома и квартиры, вскрывать их приезжают сотрудники местного МЧС. Координатор подполья добавил: "В 20:40 город Изюм подвергся ракетно-бомбовому удару, взрывы пришлись на восточную окраину города, где, по данным местного сопротивления, как раз формировалось большое подразделение ВСУ, доукомплектованное "Кракеном". Ссылаясь на агентуру, Лебедев также сообщил, что "Кракен" принимает участие в боестолкновениях в роли заградотрядов. При этом из Харькова сообщают, что родственники бойцов "Кракена" спешным порядком покидают город.
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вс россии, удар, завод, харьков
Спецоперация на Украине, ВС России, удар, завод, ХАРЬКОВ
Подполье сообщило об ударе по заводу "Укроборонпрома" в Харькове
Подполье: ВС РФ нанесли удар по заводу "Укроборонпрома" в Харькове
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. ВС РФ нанесли удар по заводу имени Малышева, который входит в структуру концерна "Укроборонпром" в Харькове. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих коллег.
Подпольщик, в частности, рассказал: "В 18.00 был прилет по территории завода Малышева, где ВСУ ремонтируют поврежденную в боях технику… в 22:40 два попадания в северной части города, была слышна работа ПВО с территории городского аэропорта".
На момент нанесения удара, по словам Лебедева, на территории предприятия было не менее 30 единиц гусеничной и колесной техники.
Как сообщает подполье, в последние дни через аэропорт и по ж/д вокзала Харькова вывозятся склады супермаркетов, военные грузы, личное имущество чиновников, включая имущество военных и чиновников спецслужб.
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Как рассказал Лебедев, ночью в 3:40 в Харькове слышали серию взрывов в северо-западной части города. Предполагается, что частично это была работа ПВО, но "как минимум один из взрывов сопровождался детонацией".
Вместе с тем он, ссылаясь на информацию подполья, сообщил, что в городе Люботин Харьковской области работает передвижной крематорий. "Воняет жженой резиной, паленой шкурой и перьями, как подушки жгут с шинами", - передал высказывание агента Лебедев.
Жители Люботина сообщили подполью о заселении украинских военных в пустующие дома и квартиры, вскрывать их приезжают сотрудники местного МЧС.
Координатор подполья добавил: "В 20:40 город Изюм подвергся ракетно-бомбовому удару, взрывы пришлись на восточную окраину города, где, по данным местного сопротивления, как раз формировалось большое подразделение ВСУ, доукомплектованное "Кракеном".
Ссылаясь на агентуру, Лебедев также сообщил, что "Кракен" принимает участие в боестолкновениях в роли заградотрядов. При этом из Харькова сообщают, что родственники бойцов "Кракена" спешным порядком покидают город.