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"Точка" выплатила компенсации пострадавшим из-за "Киви банка" клиентам - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Точка" выплатила компенсации пострадавшим из-за "Киви банка" клиентам
"Точка" выплатила компенсации пострадавшим из-за "Киви банка" клиентам - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Точка" выплатила компенсации пострадавшим из-за "Киви банка" клиентам
Банк "Точка" завершил выплаты 8 миллиардов рублей своим клиентам, которые работали на базе "Киви банка" и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:32+0300
2024-05-13T12:32+0300
"киви банк"
банк точка
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк "Точка" завершил выплаты 8 миллиардов рублей своим клиентам, которые работали на базе "Киви банка" и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который занимал 89-е место в российской банковской системе по величине активов. В конце февраля "Точка" сообщала о планах выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку" и выплатить им 8 миллиардов рублей, замороженных на их счетах. На лицензии "Киви банка" клиенты "Точки" проводили экспортно-импортные расчеты, пользовались овердрафтами и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков. "АО "Точка" завершило выплаты своим клиентам, которые работали на базе банковской лицензии "Киви банка" и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии. Всего выплаты от "Точки" получили порядка 3 тысяч клиентов, общая сумма составила 8 миллиардов рублей", - сказано в сообщении. Уточняется, что мера коснулась тех предпринимателей, чьи "зависшие" на счетах "Киви банка" суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или покрывались только частично. "Наше решение не имело прецедента в банковской сфере, поэтому мы не могли обратиться к опыту рынка, чтобы заимствовать готовые подходы и процессы. В кратчайшие сроки команда "Точки" придумала и запустила сложный процесс уступки прав требований к "Киви" и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса", - добавил СЕО "Точки" Андрей Завадских.
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"киви банк", банк точка
"Киви банк", банк Точка
12:32 13.05.2024
 
"Точка" выплатила компенсации пострадавшим из-за "Киви банка" клиентам

"Точка" выплатила 8 млрд руб своим клиентам, пострадавшим из-за ситуации с "Киви банком"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк "Точка" завершил выплаты 8 миллиардов рублей своим клиентам, которые работали на базе "Киви банка" и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который занимал 89-е место в российской банковской системе по величине активов. В конце февраля "Точка" сообщала о планах выкупить у своих клиентов права требования к "Киви банку" и выплатить им 8 миллиардов рублей, замороженных на их счетах. На лицензии "Киви банка" клиенты "Точки" проводили экспортно-импортные расчеты, пользовались овердрафтами и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков.
"АО "Точка" завершило выплаты своим клиентам, которые работали на базе банковской лицензии "Киви банка" и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии. Всего выплаты от "Точки" получили порядка 3 тысяч клиентов, общая сумма составила 8 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.
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Уточняется, что мера коснулась тех предпринимателей, чьи "зависшие" на счетах "Киви банка" суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или покрывались только частично.
"Наше решение не имело прецедента в банковской сфере, поэтому мы не могли обратиться к опыту рынка, чтобы заимствовать готовые подходы и процессы. В кратчайшие сроки команда "Точки" придумала и запустила сложный процесс уступки прав требований к "Киви" и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса", - добавил СЕО "Точки" Андрей Завадских.
 
"Киви банк"банк Точка
 
 
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