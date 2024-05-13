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Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ
Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ - 13.05.2024, ПРАЙМ
Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ
Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:05+0300
2024-05-13T12:53+0300
россия
топливо
нпз
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не требуется никаких мер по снижению требований к качеству бензина, заявил кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак.Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли планируется принять меры для временного снижения требований к качеству бензина на внутреннем рынке в условиях возможной нехватки топлива, Новак сказал: "Таких мер не требуется на сегодняшний день: благодаря превентивным мерам, которые приняты правительством Российской Федерации, о временном запрете экспорта автомобильных бензинов, приоритетных перевозках российскими железными дорогами нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, ситуация у нас стабильная"."Наша экономика, предприятия, население обеспечены в полном объеме нефтепродуктами. Об этом говорит и стабильная ситуация на оптовом рынке. Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов, и мы будем внимательно следить… Это действительно важная работа", - добавил он.
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россия, топливо, нпз
РОССИЯ, топливо, НПЗ
12:05 13.05.2024 (обновлено: 12:53 13.05.2024)
 
Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ

Новак заявил о необходимости не допустить затоваривания топливом на НПЗ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не требуется никаких мер по снижению требований к качеству бензина, заявил кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак.
Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли планируется принять меры для временного снижения требований к качеству бензина на внутреннем рынке в условиях возможной нехватки топлива, Новак сказал: "Таких мер не требуется на сегодняшний день: благодаря превентивным мерам, которые приняты правительством Российской Федерации, о временном запрете экспорта автомобильных бензинов, приоритетных перевозках российскими железными дорогами нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, ситуация у нас стабильная".
"Наша экономика, предприятия, население обеспечены в полном объеме нефтепродуктами. Об этом говорит и стабильная ситуация на оптовом рынке. Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов, и мы будем внимательно следить… Это действительно важная работа", - добавил он.
 
РОССИЯтопливоНПЗ
 
 
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