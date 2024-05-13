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Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ

Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ - 13.05.2024, ПРАЙМ

Новак призвал не допустить затоваривания топливом на НПЗ

Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T12:05+0300

2024-05-13T12:05+0300

2024-05-13T12:53+0300

россия

топливо

нпз

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Топливный рынок РФ стабилен, и даже стоит задача не допустить затоваривания на нефтеперерабатывающих заводах, за этим власти будут внимательно следить, также не требуется никаких мер по снижению требований к качеству бензина, заявил кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак.Отвечая на вопрос депутата о том, действительно ли планируется принять меры для временного снижения требований к качеству бензина на внутреннем рынке в условиях возможной нехватки топлива, Новак сказал: "Таких мер не требуется на сегодняшний день: благодаря превентивным мерам, которые приняты правительством Российской Федерации, о временном запрете экспорта автомобильных бензинов, приоритетных перевозках российскими железными дорогами нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, ситуация у нас стабильная"."Наша экономика, предприятия, население обеспечены в полном объеме нефтепродуктами. Об этом говорит и стабильная ситуация на оптовом рынке. Более того, на сегодняшний день нам важно не допустить затоваривания нефтеперерабатывающих заводов, и мы будем внимательно следить… Это действительно важная работа", - добавил он.

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россия, топливо, нпз