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ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240513/trutnev-848109812.html
ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером
ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером
Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:32+0300
2024-05-13T13:32+0300
кабмин
юрий трутнев
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
https://1prime.ru/20240511/novichki-848070405.html
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юрий трутнев, вячеслав володин, госдума
Кабмин, Юрий Трутнев, Вячеслав Володин, Госдума
13:32 13.05.2024
 
ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером, полпредом в ДВФО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они
11 мая, 21:04
 
КабминЮрий ТрутневВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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