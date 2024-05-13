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ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером

ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ

ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером

Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:32+0300

2024-05-13T13:32+0300

2024-05-13T13:32+0300

кабмин

юрий трутнев

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.

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юрий трутнев, вячеслав володин, госдума