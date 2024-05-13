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ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером
ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером - 13.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером
Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T13:32+0300
2024-05-13T13:32+0300
2024-05-13T13:32+0300
кабмин
юрий трутнев
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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юрий трутнев, вячеслав володин, госдума
Кабмин, Юрий Трутнев, Вячеслав Володин, Госдума
ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером
Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Трутнева вице-премьером, полпредом в ДВФО
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума изучает назначение Юрия Трутнева на пост заместителя главы правительтва и полпреда в Дальневосточный федеральный округ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению вопроса под номером девять - об утверждении Трутнева Юрия Петровича заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе", - сказал он.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
Новые лица нового правительства Мишустина. Кто они