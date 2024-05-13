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В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала

В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала - 13.05.2024, ПРАЙМ

В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала

Банк России ждет инфляцию в стране на конец второго квартала на уровне 7,7% в годовом выражении, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:33+0300

2024-05-13T16:33+0300

2024-05-13T16:50+0300

россия

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк России ждет инфляцию в стране на конец второго квартала на уровне 7,7% в годовом выражении, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.По оценке Росстата, инфляция в России в марте составила 7,72%.В апреле Банк России повысил прогноз по инфляции в России на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%.

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