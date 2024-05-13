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В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала
В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала - 13.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала
Банк России ждет инфляцию в стране на конец второго квартала на уровне 7,7% в годовом выражении, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:33+0300
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россия
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк России ждет инфляцию в стране на конец второго квартала на уровне 7,7% в годовом выражении, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.По оценке Росстата, инфляция в России в марте составила 7,72%.В апреле Банк России повысил прогноз по инфляции в России на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%.
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россия, банк россии, инфляция
РОССИЯ, Банк России, инфляция
16:33 13.05.2024 (обновлено: 16:50 13.05.2024)
 
В ЦБ спрогнозировали уровень инфлции в России по итогам II квартала

ЦБ ждем инфляцию в России на уровне 7,7% по итогам II квартала

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк России ждет инфляцию в стране на конец второго квартала на уровне 7,7% в годовом выражении, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.
По оценке Росстата, инфляция в России в марте составила 7,72%.
В апреле Банк России повысил прогноз по инфляции в России на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%.
 
РОССИЯБанк Россииинфляция
 
 
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