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Авиакомпании США оспорят требование о прозрачном ценообразовании, пишет СМИ
Авиакомпании США оспорят требование о прозрачном ценообразовании, пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ
Авиакомпании США оспорят требование о прозрачном ценообразовании, пишет СМИ
Крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на администрацию США из-за введенных в апреле правил, требующих прозрачности ценообразования, сообщает... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T21:16+0300
2024-05-13T21:16+0300
2024-05-13T21:16+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на администрацию США из-за введенных в апреле правил, требующих прозрачности ценообразования, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ суда. Коллективный иск, который поддержали Ассоциация Авиакомпаний Америки (Airlines for America, A4A), авиакомпании American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines и Alaska Airlines, подан в апелляционный суд пятого округа США, ответчиком по нему выступает Министерство транспорта страны. Авторы искового заявления, как пишет агентство, пытаются оспорить легитимность утвержденных Минтранспортом в апреле требований о том, чтобы авиакомпании и продавцы авиабилетов добросовестно сообщали клиентам о взимаемых ими сервисных сборах, а также не использовали в рекламе заведомо несуществующие цены без указания обязательных к оплате сервисных сборов. Авиакомпании, согласно иску, считают такое требование "превышением властями полномочий при попытке регулировать коммерческую деятельность" и утверждают, что это противоречит закону. Согласно этим правилам, запрещается рекламировать "дешевую" цену на билеты - без указания обязательных сборов, которые будут добавлены к ней. Правила также обязывают компании указывать все подобные сборы непосредственно на странице, где указана цена билета, а не по гиперссылкам и так далее.
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авиакомпании, сша, суд, ценообразование
авиакомпании, США, суд, ценообразование
Авиакомпании США оспорят требование о прозрачном ценообразовании, пишет СМИ
Reuters: авиакомпании США подали в суд на правила о прозрачном ценообразовании
ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на администрацию США из-за введенных в апреле правил, требующих прозрачности ценообразования, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ суда.
Коллективный иск, который поддержали Ассоциация Авиакомпаний Америки (Airlines for America, A4A), авиакомпании American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines и Alaska Airlines, подан в апелляционный суд пятого округа США, ответчиком по нему выступает Министерство транспорта страны.
Авторы искового заявления, как пишет агентство, пытаются оспорить легитимность утвержденных Минтранспортом в апреле требований о том, чтобы авиакомпании и продавцы авиабилетов добросовестно сообщали клиентам о взимаемых ими сервисных сборах, а также не использовали в рекламе заведомо несуществующие цены без указания обязательных к оплате сервисных сборов.
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Авиакомпании, согласно иску, считают такое требование "превышением властями полномочий при попытке регулировать коммерческую деятельность" и утверждают, что это противоречит закону.
Согласно этим правилам, запрещается рекламировать "дешевую" цену на билеты - без указания обязательных сборов, которые будут добавлены к ней. Правила также обязывают компании указывать все подобные сборы непосредственно на странице, где указана цена билета, а не по гиперссылкам и так далее.