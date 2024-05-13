https://1prime.ru/20240513/tsenoobrazovanie-848128337.html

Авиакомпании США оспорят требование о прозрачном ценообразовании, пишет СМИ

Авиакомпании США оспорят требование о прозрачном ценообразовании, пишет СМИ - 13.05.2024, ПРАЙМ

Авиакомпании США оспорят требование о прозрачном ценообразовании, пишет СМИ

Крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на администрацию США из-за введенных в апреле правил, требующих прозрачности ценообразования, сообщает... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T21:16+0300

2024-05-13T21:16+0300

2024-05-13T21:16+0300

авиакомпании

сша

суд

ценообразование

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/28/842152868_0:0:1479:832_1920x0_80_0_0_e4d6135efc7bdc0127a050550a56fa1c.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на администрацию США из-за введенных в апреле правил, требующих прозрачности ценообразования, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ суда. Коллективный иск, который поддержали Ассоциация Авиакомпаний Америки (Airlines for America, A4A), авиакомпании American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines и Alaska Airlines, подан в апелляционный суд пятого округа США, ответчиком по нему выступает Министерство транспорта страны. Авторы искового заявления, как пишет агентство, пытаются оспорить легитимность утвержденных Минтранспортом в апреле требований о том, чтобы авиакомпании и продавцы авиабилетов добросовестно сообщали клиентам о взимаемых ими сервисных сборах, а также не использовали в рекламе заведомо несуществующие цены без указания обязательных к оплате сервисных сборов. Авиакомпании, согласно иску, считают такое требование "превышением властями полномочий при попытке регулировать коммерческую деятельность" и утверждают, что это противоречит закону. Согласно этим правилам, запрещается рекламировать "дешевую" цену на билеты - без указания обязательных сборов, которые будут добавлены к ней. Правила также обязывают компании указывать все подобные сборы непосредственно на странице, где указана цена билета, а не по гиперссылкам и так далее.

https://1prime.ru/20240513/aeroflot-848124174.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиакомпании, сша, суд, ценообразование