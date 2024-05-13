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"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada - 13.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada - 13.05.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T22:19+0300
2024-05-13T22:19+0300
экономика
автоваз
lada
подорожание
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva Travel (на 4,3%, до 1 250 000 рублей), следует из прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя. Автомобили семейства Lada Granta - кроме версии Cross - не подорожали в базовых комплектациях, также цены не изменились на все семейство Lada Vesta. При этом базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto - на 4,7%, до 1 365 000 рублей. В конце апреля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания пересмотрит цены на автомобили Lada в мае, однако рост будет не выше накопленной инфляции. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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автоваз, lada, подорожание
Экономика, АвтоВАЗ, Lada, подорожание
22:19 13.05.2024
 
"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada

"АвтоВАЗ" увеличил стоимость Granta Cross, Lada Niva Legend и Niva Travel

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva Travel (на 4,3%, до 1 250 000 рублей), следует из прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя.
Автомобили семейства Lada Granta - кроме версии Cross - не подорожали в базовых комплектациях, также цены не изменились на все семейство Lada Vesta.
При этом базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto - на 4,7%, до 1 365 000 рублей.
ПМЭФ-2023. Работа форума
"АвтоВАЗ" нарастил продажи Lada в России почти на 65 процентов
2 мая, 11:05
В конце апреля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания пересмотрит цены на автомобили Lada в мае, однако рост будет не выше накопленной инфляции.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
 
ЭкономикаАвтоВАЗLadaподорожание
 
 
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