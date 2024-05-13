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"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada - 13.05.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд машин Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T22:19+0300

2024-05-13T22:19+0300

2024-05-13T22:19+0300

экономика

автоваз

lada

подорожание

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" повысил цены на ряд моделей Lada: наибольший рост коснулся автомобилей Granta Cross (на 7%, до 1 012 000 рублей), а наименьший - базовой версии Niva Travel (на 4,3%, до 1 250 000 рублей), следует из прайс-листов, опубликованных на сайте автопроизводителя. Автомобили семейства Lada Granta - кроме версии Cross - не подорожали в базовых комплектациях, также цены не изменились на все семейство Lada Vesta. При этом базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене на 6%, до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto - на 4,7%, до 1 365 000 рублей. В конце апреля президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания пересмотрит цены на автомобили Lada в мае, однако рост будет не выше накопленной инфляции. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

https://1prime.ru/20240502/lada-847842086.html

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автоваз, lada, подорожание