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В Турции обнародовали меры по экономии в госучреждениях

В Турции обнародовали меры по экономии в госучреждениях - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Турции обнародовали меры по экономии в госучреждениях

Власти Турции обнародовали в понедельник меры по экономии в госучреждениях, в частности, вводится запрет на приобретение и аренду новых зданий и автомобилей на... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T13:26+0300

2024-05-13T13:26+0300

2024-05-13T13:48+0300

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СТАМБУЛ, 13 мая - ПРАЙМ. Власти Турции обнародовали в понедельник меры по экономии в госучреждениях, в частности, вводится запрет на приобретение и аренду новых зданий и автомобилей на три года.Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул в ходе выступления, что данный пакет мер не будет последним, он входит в список мер по борьбе с высокой инфляцией."На три года вводится запрет на приобретение и строительство новых служебных зданий, кроме случаев, когда зданию грозит риск обрушения при землетрясении. Будет введен стандарт по количеству квадратных метров на одного госслужащего. Будет проведен анализ имеющихся зданий и эффективного их использования госорганами. Новые контракты аренды заключаться не будут, имеющиеся сейчас будут завершены", - заявил Шимшек.Помимо этого, власти установят определенный потолок зарплаты для членов советов директоров в госучреждениях, новых сотрудников в течение трех лет будут нанимать только в случае появления вакансий после ухода на пенсию нынешних.Минфин также планирует пересмотреть необходимость иностранных представительств турецких министерств. Их региональные представительства в стране будут оценены на предмет эффективности.В рамках программы планируется ускорить переход на энергосберегающие светильники и возобновляемые источники энергии, систему документооборота также переведут в электронный вид. Предполагается, что программа позволит сэкономить порядка 100 миллиардов лир (3,1 миллиарда долларов) на госраходах."Мы приостанавливаем на три года приобретение новых автомобилей и аренду для госучреждений. Мера не касается случаев крайней необходимости, таких как автомобили для скорой помощи и сил безопасности", - отметил Шимшек.Также он сообщил о сокращении на 15% государственных инвестиций.Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

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