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"Наверняка оцепенели". Британцы высмеяли “масштабные” учения НАТО в Эстонии - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"Наверняка оцепенели". Британцы высмеяли “масштабные” учения НАТО в Эстонии
"Наверняка оцепенели". Британцы высмеяли “масштабные” учения НАТО в Эстонии - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Наверняка оцепенели". Британцы высмеяли “масштабные” учения НАТО в Эстонии
Подписчики Daily Mail оценили военные учения НАТО, которые недавно прошли в Эстонии, пишет газета Комсомольская правда. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T17:01+0300
2024-05-13T17:15+0300
политика
учения нато
эстония
мнение
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Подписчики Daily Mail оценили военные учения НАТО, которые недавно прошли в Эстонии, пишет газета Комсомольская правда.По данным британского издания, 60 американских десантников и 82 британских парашютиста отрабатывали высадку десанта и штурм укрепленных позиций врага.Один из читателей назвал учения “впечатляющей демонстрацией силы”.Другой в комментарии поспорил, что тысячи российских войск "оцепенели" от увиденного.Еще один читатель саркастически ответил на мероприятие НАТО, написав, что наверняка "русские очень обеспокоены”.Эстонец также прокомментировал учения. По его словам, 82 британских солдата составляют половину вооруженных сил его страны.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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учения нато, эстония, мнение
Политика, учения НАТО, ЭСТОНИЯ, мнение
17:01 13.05.2024 (обновлено: 17:15 13.05.2024)
 
"Наверняка оцепенели". Британцы высмеяли “масштабные” учения НАТО в Эстонии

Читатели Daily Mail оценили учения НАТО, которые недавно прошли в Эстонии

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Оксана Джадан
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Подписчики Daily Mail оценили военные учения НАТО, которые недавно прошли в Эстонии, пишет газета Комсомольская правда.
По данным британского издания, 60 американских десантников и 82 британских парашютиста отрабатывали высадку десанта и штурм укрепленных позиций врага.
Один из читателей назвал учения “впечатляющей демонстрацией силы”.
Другой в комментарии поспорил, что тысячи российских войск "оцепенели" от увиденного.
Еще один читатель саркастически ответил на мероприятие НАТО, написав, что наверняка "русские очень обеспокоены”.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
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Эстонец также прокомментировал учения. По его словам, 82 британских солдата составляют половину вооруженных сил его страны.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
 
Политикаучения НАТОЭСТОНИЯмнение
 
 
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