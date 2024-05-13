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"Новый газ": у России скупили стратегический ресурс

"Новый газ": у России скупили стратегический ресурс - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Новый газ": у России скупили стратегический ресурс

После введения антироссийских санкций Индия превратилась в одного из ведущих импортеров российских удобрений, что позволило Москве усилить влияние на рынке,... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:23+0300

2024-05-13T09:23+0300

2024-05-13T09:56+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. После введения антироссийских санкций Индия превратилась в одного из ведущих импортеров российских удобрений, что позволило Москве усилить влияние на рынке, пишет агентство РИА Новости."Доля экспорта удобрений в Индию за первые два месяца 2024-го достигла 34%, свидетельствует статистика Минпромторга. Год назад было 23%", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что в физическом и денежном выражении экспорт удобрений в Индию сократился на 15 процентов, однако Россия смогла сохранить лидерство. Аналитики указывают на несколько факторов, включая формирование Индией значительных запасов и перезапуск производства удобрений в стране.Тем не менее, Запад недоволен зависимостью от российских удобрений и пытается лишить Россию доходов. Экономический успех Москвы вызывает раздражение на фоне роста цен на энергоносители в Европе, которые негативно сказываются на энергоемких отраслях, включая химическую промышленность."Удобрения — это новый газ. Российский импорт карбамида достиг рекордного уровня в прошлом сезоне и в настоящее время составляет почти треть общего для ЕС показателя", — отмечается в публикации.Глава норвежского химического гиганта Yara и глава CF Industries в США также удивляются тому, что США приобретают у России удобрения из переработанного природного газа, что вызывает разочарование у западных компаний, заключили в издании.

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россия, азия, удобрения, новости