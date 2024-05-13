https://1prime.ru/20240513/ukraina-848097090.html
На Украине создается питательная среда для терроризма, заявили в Совфеде
На Украине создается питательная среда для терроризма, заявили в Совфеде - 13.05.2024, ПРАЙМ
На Украине создается питательная среда для терроризма, заявили в Совфеде
Украине формируется питательная среда для роста терроризма, которая в первую очередь ставит под угрозу религиозные объекты, поделился своим мнением с изданием... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T08:40+0300
2024-05-13T08:40+0300
2024-05-13T08:40+0300
мир
обсе
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83383/31/833833146_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_9ee19463b4e3b90946963963ec1b5b9e.jpg
СТАМБУЛ, 13 мая - ПРАЙМ. Украине формируется питательная среда для роста терроризма, которая в первую очередь ставит под угрозу религиозные объекты, поделился своим мнением с изданием РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов.Ранее сенатор принял участие в координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН, которая прошла в Стамбуле. Темой мероприятия стала "защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы". "В целом дискуссия была сфокусирована на конкретике, без излишней политизации. Могу сказать, что, кроме меня, Украину упомянули только один раз и то - через запятую. В основном обменивались опытом борьбы с терроризмом", - рассказал Чижов.Кроме того, он добавил, Украина является ярким примером того, как политический экстремизм выходит за рамки политики и переносится на религию и ее объекты. По его словам, по митогам 2022 года на Украине был осуществлен силовой захват 250 храмов, имеются факты насилия в отношение священнослужителей, верующих, а также риторика ненависти со стороны раскольников9 мая 2024 года в Стамбуле состоялась пятая встреча Координационного механизма парламентских ассамблей по вопросам противодействия терроризму, в которой приняли участие представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентарии со всего мира. Мероприятие, организованное под эгидой Программного бюро по парламентскому взаимодействию Управления ООН по борьбе с терроризмом (КТУ ООН) в сотрудничестве с ПА ОБСЕ, стало продолжением серии регулярных парламентских встреч, направленных на расширение взаимодействия между парламентскими ассамблеями по вопросам противодействия терроризму и предупреждения насильственного экстремизма.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83383/31/833833146_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_ff6991308d75e36ca1d205cd92b8dd58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, обсе, украина
На Украине создается питательная среда для терроризма, заявили в Совфеде
Сенатор Чижов: на Украине создается питательная среда для расцвета терроризма
СТАМБУЛ, 13 мая - ПРАЙМ. Украине формируется питательная среда для роста терроризма, которая в первую очередь ставит под угрозу религиозные объекты, поделился своим мнением с изданием РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов.
Ранее сенатор принял участие в координационной встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН, которая прошла в Стамбуле. Темой мероприятия стала "защита уязвимых целей, включая религиозные места, объекты и символы".
"В целом дискуссия была сфокусирована на конкретике, без излишней политизации. Могу сказать, что, кроме меня, Украину упомянули только один раз и то - через запятую. В основном обменивались опытом борьбы с терроризмом", - рассказал Чижов.
Кроме того, он добавил, Украина является ярким примером того, как политический экстремизм выходит за рамки политики и переносится на религию и ее объекты. По его словам, по митогам 2022 года на Украине был осуществлен силовой захват 250 храмов, имеются факты насилия в отношение священнослужителей, верующих, а также риторика ненависти со стороны раскольников
9 мая 2024 года в Стамбуле состоялась пятая встреча Координационного механизма парламентских ассамблей по вопросам противодействия терроризму, в которой приняли участие представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентарии со всего мира. Мероприятие, организованное под эгидой Программного бюро по парламентскому взаимодействию Управления ООН по борьбе с терроризмом (КТУ ООН) в сотрудничестве с ПА ОБСЕ, стало продолжением серии регулярных парламентских встреч, направленных на расширение взаимодействия между парламентскими ассамблеями по вопросам противодействия терроризму и предупреждения насильственного экстремизма.