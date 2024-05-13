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Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом

Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ

Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом

Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:53+0300

2024-05-13T09:53+0300

2024-05-13T10:06+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times."На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы материала указывают, что наступление российской армии под Харьковом поставило Украину в опасное положение, так как силы ВСУ истощены, вопреки помощи западных союзников.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

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