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Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом
Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:53+0300
2024-05-13T10:06+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times."На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы материала указывают, что наступление российской армии под Харьковом поставило Украину в опасное положение, так как силы ВСУ истощены, вопреки помощи западных союзников.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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россия, украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
09:53 13.05.2024 (обновлено: 10:06 13.05.2024)
 
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом

NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times.
"На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — сказано в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Авторы материала указывают, что наступление российской армии под Харьковом поставило Украину в опасное положение, так как силы ВСУ истощены, вопреки помощи западных союзников.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
"Русские возьмут Харьков". В Британии с "оптимизмом" смотрят на ситуацию
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУНовости
 
 
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