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Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом - 13.05.2024, ПРАЙМ
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом
Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:53+0300
2024-05-13T09:53+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times."На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы материала указывают, что наступление российской армии под Харьковом поставило Украину в опасное положение, так как силы ВСУ истощены, вопреки помощи западных союзников.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
Обвиняют друг друга. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ под Харьковом
NYT: командиры ВСУ обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
Офицеры командования Вооруженных сил Украины обвиняют друг друга в поражениях в Харьковской области, передает издание The New York Times
.
"На некоторых участках солдаты ВСУ отступают, а украинские командиры обвиняют друг друга в поражениях", — сказано в публикации.
Авторы материала указывают, что наступление российской армии под Харьковом поставило Украину в опасное положение, так как силы ВСУ истощены, вопреки помощи западных союзников.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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