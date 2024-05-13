https://1prime.ru/20240513/ukraina-848112043.html
Bloomberg: ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область
Bloomberg: ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область - 13.05.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область
ВСУ пытаются стабилизировать для себя ситуацию на северо-восточной линии фронта, для чего они перебрасывают дополнительные войска в Харьковской области, пишет... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T14:29+0300
2024-05-13T14:29+0300
2024-05-13T15:01+0300
россия
украина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. ВСУ пытаются стабилизировать для себя ситуацию на северо-восточной линии фронта, для чего они перебрасывают дополнительные войска в Харьковской области, пишет издание Bloomberg 13 мая."Украина развертывает дополнительные войска для стабилизации линии фронта на северо-востоке после того, как Россия начала широкомасштабное наступление в Харьковской области", - сообщается в материале агентства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, авторы статьи пишут, что передвижение Вооруженных сил России может "растянуть и без того уступающие по численности и оружию силы Украины". Более того, неблагоприятная для Киева ситуация на фронте может вынудить его перебросить некоторые свои силы с длинной линии фронта на востоке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова главнокомандующего ВСУ Адександра Сырского и назвал положение украиснкой армии на фронте очень сложным. Кроме того, генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Bloomberg: ВСУ перебрасывают новые силы в Харьковскую область
Bloomberg: ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию в Харьковской области
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
ВСУ пытаются стабилизировать для себя ситуацию на северо-восточной линии фронта, для чего они перебрасывают дополнительные войска в Харьковской области, пишет
издание Bloomberg 13 мая.
"Украина развертывает дополнительные войска для стабилизации линии фронта на северо-востоке после того, как Россия начала широкомасштабное наступление в Харьковской области", - сообщается в материале агентства.
Кроме того, авторы статьи пишут, что передвижение Вооруженных сил России может "растянуть и без того уступающие по численности и оружию силы Украины". Более того, неблагоприятная для Киева ситуация на фронте может вынудить его перебросить некоторые свои силы с длинной линии фронта на востоке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова главнокомандующего ВСУ Адександра Сырского и назвал положение украиснкой армии на фронте очень сложным. Кроме того, генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
В Раде призвали Зеленского просить Запад ввести войска на Украину