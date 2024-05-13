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Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности

Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности - 13.05.2024, ПРАЙМ

Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности

Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T20:00+0300

2024-05-13T20:00+0300

2024-05-13T20:00+0300

сергей шойгу

полномочия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК. "Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — ответил пресс-секретарь на вопрос о полномочиях Шойгу.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.Сергей Шойгу с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года занимал пост министра обороны России. Ранее Шойгу занимал посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.

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сергей шойгу, полномочия, совет безопасности рф