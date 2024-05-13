https://1prime.ru/20240513/utochnenie-848127396.html
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности - 13.05.2024, ПРАЙМ
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T20:00+0300
2024-05-13T20:00+0300
2024-05-13T20:00+0300
сергей шойгу
полномочия
совет безопасности рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/81/842898132_0:0:2628:1478_1920x0_80_0_0_37a413898d44d0159e2e55ccbe25f499.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК. "Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — ответил пресс-секретарь на вопрос о полномочиях Шойгу.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.Сергей Шойгу с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года занимал пост министра обороны России. Ранее Шойгу занимал посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
https://1prime.ru/20240513/soveschanie-848123769.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/81/842898132_0:0:2628:1972_1920x0_80_0_0_796baa6466c99a5d8057b972c49a8bd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, полномочия, совет безопасности рф
Сергей Шойгу, полномочия, Совет безопасности РФ
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности
Песков разъяснил, что Шойгу будет куратором ФСВТС, но не руководителем службы
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК.
"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — ответил пресс-секретарь на вопрос о полномочиях Шойгу.
Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.
Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу
Сергей Шойгу с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года занимал пост министра обороны России. Ранее Шойгу занимал посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.