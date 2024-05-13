Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности - 13.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240513/utochnenie-848127396.html
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности - 13.05.2024, ПРАЙМ
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T20:00+0300
2024-05-13T20:00+0300
сергей шойгу
полномочия
совет безопасности рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/81/842898132_0:0:2628:1478_1920x0_80_0_0_37a413898d44d0159e2e55ccbe25f499.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК. "Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — ответил пресс-секретарь на вопрос о полномочиях Шойгу.Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.Сергей Шойгу с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года занимал пост министра обороны России. Ранее Шойгу занимал посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
https://1prime.ru/20240513/soveschanie-848123769.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/81/842898132_0:0:2628:1972_1920x0_80_0_0_796baa6466c99a5d8057b972c49a8bd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей шойгу, полномочия, совет безопасности рф
Сергей Шойгу, полномочия, Совет безопасности РФ
20:00 13.05.2024
 
Песков уточнил обязанности Шойгу на посту секретаря Совета безопасности

Песков разъяснил, что Шойгу будет куратором ФСВТС, но не руководителем службы

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции "Елка желаний"
Министр обороны РФ С. Шойгу принял участие в акции Елка желаний
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сергей Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России будет выполнять только обязанности куратора, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря СБ будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК.
"Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет", — ответил пресс-секретарь на вопрос о полномочиях Шойгу.
Песков напомнил, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу
18:40
Сергей Шойгу с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года занимал пост министра обороны России. Ранее Шойгу занимал посты губернатора Московской области и главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
 
Сергей ШойгуполномочияСовет безопасности РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала