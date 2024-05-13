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Оппозиция Турции раскритиковала госэкономию, подозревая влияние МВФ - 13.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Оппозиция Турции раскритиковала госэкономию, подозревая влияние МВФ
Оппозиция Турции раскритиковала госэкономию, подозревая влияние МВФ - 13.05.2024, ПРАЙМ
Оппозиция Турции раскритиковала госэкономию, подозревая влияние МВФ
Главная оппозиционная партия Турции - Народно-республиканская (CHP) — раскритиковала программу экономии госрасходов, заявив о якобы скрытых требованиях... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T23:41+0300
2024-05-13T23:41+0300
экономика
госрасходы
экономия
оппозиция
мвф
турция
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СТАМБУЛ, 13 мая — ПРАЙМ. Главная оппозиционная партия Турции - Народно-республиканская (CHP) — раскритиковала программу экономии госрасходов, заявив о якобы скрытых требованиях Международного валютного фонда (МВФ). Власти Турции 13 мая обнародовали меры по экономии в госучреждениях, в частности вводится запрет на приобретение и аренду новых зданий и автомобилей на три года, кроме ряда случаев крайней необходимости. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул в ходе выступления, что данный пакет мер не будет последним, он входит в список мер по борьбе с высокой инфляцией. Новых сотрудников в течение трех лет будут нанимать только в случае появления вакансий после ухода на пенсию нынешних, будут сокращены на 15% государственные инвестиции. Предполагается, что программа позволит сэкономить порядка 100 миллиардов лир (3,1 миллиарда долларов) на госрасходах. "Это программа МВФ под прикрытием, если вы приводите в страну МВФ, то фонд требует не брать на работу новых сотрудников, не повышать зарплаты рабочим и пособия пенсионерам", — заявил Озель. По его словам, партия поддерживает уменьшение расходов на поддержание госаппарата, но выступает против мер, касающихся непосредственным образом госслужащих. Озель призвал в первую очередь разработать справедливую систему налогообложения. Заместитель главы партии Дениз Юджель в свою очередь написал в соцсети X, что по мнению партии приоритетная цель объявленных мер - "ослабить занявшую первое место на выборах CHP и сделать так, чтобы мэрии под контролем партии не смогли работать". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании в 2023 году неоднократно заявлял, что Турция выплатила все задолженности МВФ в 2013 году и не нуждается в его помощи. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития (Аk Partı). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
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госрасходы, экономия, оппозиция, мвф, турция
Экономика, госрасходы, экономия, Оппозиция, МВФ, ТУРЦИЯ
23:41 13.05.2024
 
Оппозиция Турции раскритиковала госэкономию, подозревая влияние МВФ

Оппозиция Турции подозревает, что МВФ повлиял на программу экономии госрасходов

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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СТАМБУЛ, 13 мая — ПРАЙМ. Главная оппозиционная партия Турции - Народно-республиканская (CHP) — раскритиковала программу экономии госрасходов, заявив о якобы скрытых требованиях Международного валютного фонда (МВФ).
Власти Турции 13 мая обнародовали меры по экономии в госучреждениях, в частности вводится запрет на приобретение и аренду новых зданий и автомобилей на три года, кроме ряда случаев крайней необходимости. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул в ходе выступления, что данный пакет мер не будет последним, он входит в список мер по борьбе с высокой инфляцией. Новых сотрудников в течение трех лет будут нанимать только в случае появления вакансий после ухода на пенсию нынешних, будут сокращены на 15% государственные инвестиции. Предполагается, что программа позволит сэкономить порядка 100 миллиардов лир (3,1 миллиарда долларов) на госрасходах.
"Это программа МВФ под прикрытием, если вы приводите в страну МВФ, то фонд требует не брать на работу новых сотрудников, не повышать зарплаты рабочим и пособия пенсионерам", — заявил Озель.
Вид на Стамбул, Турция
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По его словам, партия поддерживает уменьшение расходов на поддержание госаппарата, но выступает против мер, касающихся непосредственным образом госслужащих. Озель призвал в первую очередь разработать справедливую систему налогообложения.
Заместитель главы партии Дениз Юджель в свою очередь написал в соцсети X, что по мнению партии приоритетная цель объявленных мер - "ослабить занявшую первое место на выборах CHP и сделать так, чтобы мэрии под контролем партии не смогли работать".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании в 2023 году неоднократно заявлял, что Турция выплатила все задолженности МВФ в 2013 году и не нуждается в его помощи.
Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным Института статистики страны (TUIK), ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития (Аk Partı). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
 
ЭкономикагосрасходыэкономияОппозицияМВФТУРЦИЯ
 
 
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