https://1prime.ru/20240513/volodin-848105633.html
Володин призвал отделять бизнес, касающийся здоровья, при проверках
Володин призвал отделять бизнес, касающийся здоровья, при проверках - 13.05.2024, ПРАЙМ
Володин призвал отделять бизнес, касающийся здоровья, при проверках
В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T12:04+0300
2024-05-13T12:04+0300
2024-05-13T12:04+0300
бизнес
вячеслав володин
мораторий на проверки бизнеса
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который производит и формирует национальный продукт, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас, если говорить о Государственной думе, было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы: мы натолкнулись как раз на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.По его словам, в случаях, когда дело касается жизни детей и здоровья, необходимо делать корректировку. Кроме того, Володин обратил внимание на случаи, когда мораторий защищает работу "наливаек", которые есть в жилых зонах."Всё-таки надо нам отделить там, где речь идет о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Если будете предложение вырабатывать, обязательно это надо учесть", - заключил он.
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бизнес, вячеслав володин, мораторий на проверки бизнеса
Бизнес, Вячеслав Володин, мораторий на проверки бизнеса
Володин призвал отделять бизнес, касающийся здоровья, при проверках
Володин о моратории на проверки бизнеса: надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В моратории на проверки бизнеса надо отделить случаи, касающиеся здоровья людей, такие как "наливайки" и продажи вейпов несовершеннолетним, от бизнеса, который производит и формирует национальный продукт, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас, если говорить о Государственной думе, было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы: мы натолкнулись как раз на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, в случаях, когда дело касается жизни детей и здоровья, необходимо делать корректировку. Кроме того, Володин обратил внимание на случаи, когда мораторий защищает работу "наливаек", которые есть в жилых зонах.
"Всё-таки надо нам отделить там, где речь идет о здоровье людей, там, где акцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт. Если будете предложение вырабатывать, обязательно это надо учесть", - заключил он.
В Госдуму внесут законопроект о поддержке растущего бизнеса