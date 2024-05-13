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"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска - 13.05.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска - 13.05.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T14:09+0300
2024-05-13T14:09+0300
автоваз
производство
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САРАТОВ, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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автоваз, производство
АвтоВАЗ, производство
14:09 13.05.2024
 
"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после праздников и корпоративного отпуска

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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САРАТОВ, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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