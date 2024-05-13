https://1prime.ru/20240513/vozobnovlenie-848111294.html

"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска - 13.05.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T14:09+0300

2024-05-13T14:09+0300

2024-05-13T14:09+0300

автоваз

производство

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САРАТОВ, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

https://1prime.ru/20240513/avtovaz-848108929.html

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автоваз, производство