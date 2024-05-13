https://1prime.ru/20240513/vozobnovlenie-848111294.html
"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска - 13.05.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T14:09+0300
2024-05-13T14:09+0300
2024-05-13T14:09+0300
автоваз
производство
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
САРАТОВ, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
https://1prime.ru/20240513/avtovaz-848108929.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, производство
"АвтоВАЗ" возобновил работу после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" возобновил производство после праздников и корпоративного отпуска
САРАТОВ, 13 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" 13 мая возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
АвтоВАЗ поднял цены на Lada. Список моделей