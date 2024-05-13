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На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене, рассказали в ФСБ - 13.05.2024, ПРАЙМ
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На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене, рассказали в ФСБ
На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене, рассказали в ФСБ - 13.05.2024, ПРАЙМ
На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене, рассказали в ФСБ
На бывшего сотрудника компании "Яндекс" завели уголовное дело о государственной измене из-за финансирования ВСУ, рассказали в ЦОС ФСБ РФ. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T10:01+0300
2024-05-13T10:01+0300
россия
фсб
уголовное дело
госизмена
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. На бывшего сотрудника компании "Яндекс" завели уголовное дело о государственной измене из-за финансирования ВСУ, рассказали в ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО "Яндекс", причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")", - сообщается в материале. Так, отмечается, что арестованный переводил денежные средства "на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения Вооруженными силами страны бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов". Отмечается, что позднее фигурант покинул территорию России в целях скрытия от частичной мобилизации.В ведомстве также сообщили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности, так как принимал участие в несанкционированных митингах. На текущий момент ФСБ проводит действия для закрепления доказательств по преступлению.
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россия, фсб, уголовное дело, госизмена
РОССИЯ, ФСБ, уголовное дело, госизмена
10:01 13.05.2024
 
На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене, рассказали в ФСБ

ФСБ: на бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело из-за финасирования ВСУ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. На бывшего сотрудника компании "Яндекс" завели уголовное дело о государственной измене из-за финансирования ВСУ, рассказали в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО "Яндекс", причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")", - сообщается в материале.
Так, отмечается, что арестованный переводил денежные средства "на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения Вооруженными силами страны бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов". Отмечается, что позднее фигурант покинул территорию России в целях скрытия от частичной мобилизации.
В ведомстве также сообщили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности, так как принимал участие в несанкционированных митингах. На текущий момент ФСБ проводит действия для закрепления доказательств по преступлению.
 
РОССИЯФСБуголовное делогосизмена
 
 
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