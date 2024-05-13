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В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке
В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке - 13.05.2024, ПРАЙМ
В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке
Маркировке в России уже подлежат товары, дающие около 15% несырьевого ВВП страны, кроме того, ожидается решение об эксперименте по маркировке смартфонов и... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:07+0300
2024-05-13T09:07+0300
россия
ввп
несырьевой экспорт
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Маркировке в России уже подлежат товары, дающие около 15% несырьевого ВВП страны, кроме того, ожидается решение об эксперименте по маркировке смартфонов и ноутбуков, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "Общий объем товаров, которые сейчас включены в систему маркировки, - около 15% несырьевого ВВП страны", - заявил он. Дубин также напомнил, что по 14 типам товаров уже сейчас проводятся эксперименты по маркировке. Кроме того, "ожидаются решения правительства по слабоалкогольной продукции, кабелям, ноутбукам и смартфонам". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, ввп, несырьевой экспорт
РОССИЯ, ВВП, несырьевой экспорт
09:07 13.05.2024
 
В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке

ЦРПТ: маркировке в России уже подлежат товары, дающие 15% несырьевого ВВП страны

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Подготовка к открытию ТЦ "Океания"
%Подготовка к открытию ТЦ Океания - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Маркировке в России уже подлежат товары, дающие около 15% несырьевого ВВП страны, кроме того, ожидается решение об эксперименте по маркировке смартфонов и ноутбуков, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"Общий объем товаров, которые сейчас включены в систему маркировки, - около 15% несырьевого ВВП страны", - заявил он.
Дубин также напомнил, что по 14 типам товаров уже сейчас проводятся эксперименты по маркировке. Кроме того, "ожидаются решения правительства по слабоалкогольной продукции, кабелям, ноутбукам и смартфонам".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
РОССИЯВВПнесырьевой экспорт
 
 
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