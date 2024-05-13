https://1prime.ru/20240513/vvp-848098439.html

В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке

В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке - 13.05.2024, ПРАЙМ

В России рассказали, сколько товаров несырьевого ВВП подлежат маркировке

Маркировке в России уже подлежат товары, дающие около 15% несырьевого ВВП страны, кроме того, ожидается решение об эксперименте по маркировке смартфонов и... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:07+0300

2024-05-13T09:07+0300

2024-05-13T09:07+0300

россия

ввп

несырьевой экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83157/85/831578521_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_983da7d0d8ae9523e84eb564bcbe9363.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Маркировке в России уже подлежат товары, дающие около 15% несырьевого ВВП страны, кроме того, ожидается решение об эксперименте по маркировке смартфонов и ноутбуков, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "Общий объем товаров, которые сейчас включены в систему маркировки, - около 15% несырьевого ВВП страны", - заявил он. Дубин также напомнил, что по 14 типам товаров уже сейчас проводятся эксперименты по маркировке. Кроме того, "ожидаются решения правительства по слабоалкогольной продукции, кабелям, ноутбукам и смартфонам". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ввп, несырьевой экспорт