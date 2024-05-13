https://1prime.ru/20240513/yandeks-848111553.html

Будущий акционер "Яндекса" объявил предложение по обмену акций Yandeх N.V.

Будущий акционер "Яндекса" объявил предложение по обмену акций Yandeх N.V. - 13.05.2024, ПРАЙМ

Будущий акционер "Яндекса" объявил предложение по обмену акций Yandeх N.V.

Будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T14:21+0300

2024-05-13T14:21+0300

2024-05-13T14:21+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу, говорится в сообщении консорциума. "УК "Солид Менеджмент" как доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявляет предложение акционерам Yandeх N.V. по обмену их ценных бумаг на обыкновенные акции МКПАО "Яндекс", будущей головной компании "Яндекса", или выкупу их ценных бумаг. Предложение является полностью добровольным и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учет которых ведется в российских депозитариях", - сказано в сообщении. Уточняется, что обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", отмечается в сообщении. В рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Предложение по обмену акций Yandex N.V. распространяется на ценные бумаги, которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", а также на бумаги, которые были приобретены за пределами РФ и переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно. Продать же свои бумаги смогут все владельцы акций Yandeх N.V., купленных за рубежом, но теперь учитывающихся в РФ. "Сбор заявок на биржевой обмен пройдет через Московскую биржу и СПБ биржу: он начнется не позднее 16 мая (точная дата будет объявлена позднее на сайте yatenderoffer.ru) и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года. Дата акцепта заявок – 8 июля 2024 года, дата расчетов – 9 июля 2024 года. Всего в рамках биржевого обмена может быть обменено не более 50 047 583 акций Yandex N.V., что, по существующим данным, соответствует общему количеству акций Yandex N.V, которые хранятся в НРД и СПБ Банке", - сказано в сообщении. "Во внебиржевом обмене с коэффициентом 1:1 могут принять участие акционеры Yandex N.V. в случае соблюдения двух условий: акции Yandex N.V. были переведены из иностранного в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года включительно и эти акции непрерывно учитывались на одном и том же счете депо с 7 сентября 2022 г. по дату подачи заявки на участие во внебиржевом обмене. Всего в рамках внебиржевого обмена может быть обменено не более 7 257 852 акций Yandex N.V. Такие владельцы акций Yandex N.V. при желании могут принять участие во внебиржевом выкупе... Всего в рамках внебиржевого выкупа может быть выкуплено не более 50 424 431 акции Yandex N.V.", - уточняется там же. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.

https://1prime.ru/20240425/ii-847689583.html

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