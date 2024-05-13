https://1prime.ru/20240513/yandex--848115134.html
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи - 13.05.2024, ПРАЙМ
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи, дата делистинга будет объявлена позднее, говорится в сообщении пресс-службы... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:11+0300
2024-05-13T16:11+0300
2024-05-13T16:11+0300
россия
yandex n.v
яндекс
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи, дата делистинга будет объявлена позднее, говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса". "Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций, торгующихся под тикером YNDX (идентификационный код: NL0009805522), с Московской биржи. Дата проведения делистинга будет объявлена биржей позднее. Пока торги акциями Yandex N.V. продолжаются в обычном режиме", - сказано в сообщении. Ранее в понедельник будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу. Обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", отмечается в сообщении. В рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Акции Yandex N.V. стали торговаться на Московской бирже в 2014 году, сейчас они первом уровне котировального списка - "Листинг А". В апреле биржа заявила, что с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы. Сама компания анонсировала, что торги ее акциями под новым тикером стартуют "в ближайшие месяцы" на Московской бирже, а дата начала торгов будет объявлена дополнительно. В конце марта на сайте "Яндекса" появилось сообщение о том, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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россия, yandex n.v, яндекс
РОССИЯ, Yandex N.V, Яндекс
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
Нидерландская Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи, дата делистинга будет объявлена позднее, говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса".
"Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций, торгующихся под тикером YNDX (идентификационный код: NL0009805522), с Московской биржи. Дата проведения делистинга будет объявлена биржей позднее. Пока торги акциями Yandex N.V. продолжаются в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Ранее в понедельник будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу. Обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", отмечается в сообщении. В рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V.
Будущий акционер "Яндекса" объявил предложение по обмену акций Yandeх N.V.
Акции Yandex N.V. стали торговаться на Московской бирже в 2014 году, сейчас они первом уровне котировального списка - "Листинг А". В апреле биржа заявила, что с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы. Сама компания анонсировала, что торги ее акциями под новым тикером стартуют "в ближайшие месяцы" на Московской бирже, а дата начала торгов будет объявлена дополнительно.
В конце марта на сайте "Яндекса" появилось сообщение о том, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области.
Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.