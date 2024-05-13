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Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи - 13.05.2024, ПРАЙМ
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи, дата делистинга будет объявлена позднее, говорится в сообщении пресс-службы... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T16:11+0300
2024-05-13T16:11+0300
россия
yandex n.v
яндекс
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи, дата делистинга будет объявлена позднее, говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса". "Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций, торгующихся под тикером YNDX (идентификационный код: NL0009805522), с Московской биржи. Дата проведения делистинга будет объявлена биржей позднее. Пока торги акциями Yandex N.V. продолжаются в обычном режиме", - сказано в сообщении. Ранее в понедельник будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу. Обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", отмечается в сообщении. В рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Акции Yandex N.V. стали торговаться на Московской бирже в 2014 году, сейчас они первом уровне котировального списка - "Листинг А". В апреле биржа заявила, что с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы. Сама компания анонсировала, что торги ее акциями под новым тикером стартуют "в ближайшие месяцы" на Московской бирже, а дата начала торгов будет объявлена дополнительно. В конце марта на сайте "Яндекса" появилось сообщение о том, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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россия, yandex n.v, яндекс
РОССИЯ, Yandex N.V, Яндекс
16:11 13.05.2024
 
Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи

Нидерландская Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание офиса российской компании Яндекс
Здание офиса российской компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи, дата делистинга будет объявлена позднее, говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса".
"Нидерландская компания Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций, торгующихся под тикером YNDX (идентификационный код: NL0009805522), с Московской биржи. Дата проведения делистинга будет объявлена биржей позднее. Пока торги акциями Yandex N.V. продолжаются в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Ранее в понедельник будущий основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - объявил предложение по обмену учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупу. Обмен акций будет проходить с коэффициентом 1:1, а покупка - по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V. Такие параметры соответствуют "цене сделки по покупке консорциумом инвесторов бизнеса Яндекса", отмечается в сообщении. В рамках обмена и выкупа ЗПИФ "Консорциум. Первый" рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Будущий акционер "Яндекса" объявил предложение по обмену акций Yandeх N.V.
14:21
Акции Yandex N.V. стали торговаться на Московской бирже в 2014 году, сейчас они первом уровне котировального списка - "Листинг А". В апреле биржа заявила, что с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы. Сама компания анонсировала, что торги ее акциями под новым тикером стартуют "в ближайшие месяцы" на Московской бирже, а дата начала торгов будет объявлена дополнительно.
В конце марта на сайте "Яндекса" появилось сообщение о том, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области.
Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
 
РОССИЯYandex N.VЯндекс
 
 
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