https://1prime.ru/20240513/zakazchik-848113496.html
Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков
Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков - 13.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков
Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:23+0300
2024-05-13T15:23+0300
2024-05-13T15:29+0300
низкие зарплаты
госзаказчики
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/42/842694216_0:282:3141:2048_1920x0_80_0_0_deeb96e5c79404e261cd8fe9ea63ee6b.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме."Мы культуру, институт технического заказчика в стране потеряли. Почему-то мы считаем, что у нас врачи могут строить, но почему-то никто не думает, что строители могут быть хирургами", — уточнил он. Хуснуллин добавил, что государственные программы планируют многомиллиардные контракты, но устанавливают зарплаты сотрудникам в размере 50-60 тысяч рублей. По его мнению, у людей нет ни знаний, ни мотивации справляться с поставленными задачами.Для изменений нужна увеличенная централизация техзаказчиков, организовать их обучение и поддерживать их переводить их на "нормальную" мотивацию, что поспособствует экономии денег, отметил политик."А мы все время через экспертизу пытаемся по хвостам бить и найти уже в экспертизе, где и что нам потом экономить. Ключевая проблема в голове - голову надо менять", - заключил Хуснуллин.13 мая Госдума занимается разбором предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Чуть ранее кандидатуры рассматривались профильными комитетами Думы, все они были поддержаны.
https://1prime.ru/20240513/alternativa-848111411.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/42/842694216_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b428724dd939f2ed1c64231a94d41409.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
низкие зарплаты, госзаказчики, марат хуснуллин
низкие зарплаты, госзаказчики, Марат Хуснуллин
Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков
Хуснуллин сообщил, что в России потерян институт технического заказчика
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме.
"Мы культуру, институт технического заказчика в стране потеряли. Почему-то мы считаем, что у нас врачи могут строить, но почему-то никто не думает, что строители могут быть хирургами", — уточнил он.
Хуснуллин добавил, что государственные программы планируют многомиллиардные контракты, но устанавливают зарплаты сотрудникам в размере 50-60 тысяч рублей. По его мнению, у людей нет ни знаний, ни мотивации справляться с поставленными задачами.
Для изменений нужна увеличенная централизация техзаказчиков, организовать их обучение и поддерживать их переводить их на "нормальную" мотивацию, что поспособствует экономии денег, отметил политик.
"А мы все время через экспертизу пытаемся по хвостам бить и найти уже в экспертизе, где и что нам потом экономить. Ключевая проблема в голове - голову надо менять", - заключил Хуснуллин.
13 мая Госдума занимается разбором предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Чуть ранее кандидатуры рассматривались профильными комитетами Думы, все они были поддержаны.
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке