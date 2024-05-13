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Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков
Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков - 13.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков
Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:23+0300
2024-05-13T15:29+0300
низкие зарплаты
госзаказчики
марат хуснуллин
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме."Мы культуру, институт технического заказчика в стране потеряли. Почему-то мы считаем, что у нас врачи могут строить, но почему-то никто не думает, что строители могут быть хирургами", — уточнил он. Хуснуллин добавил, что государственные программы планируют многомиллиардные контракты, но устанавливают зарплаты сотрудникам в размере 50-60 тысяч рублей. По его мнению, у людей нет ни знаний, ни мотивации справляться с поставленными задачами.Для изменений нужна увеличенная централизация техзаказчиков, организовать их обучение и поддерживать их переводить их на "нормальную" мотивацию, что поспособствует экономии денег, отметил политик."А мы все время через экспертизу пытаемся по хвостам бить и найти уже в экспертизе, где и что нам потом экономить. Ключевая проблема в голове - голову надо менять", - заключил Хуснуллин.13 мая Госдума занимается разбором предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Чуть ранее кандидатуры рассматривались профильными комитетами Думы, все они были поддержаны.
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низкие зарплаты, госзаказчики, марат хуснуллин
низкие зарплаты, госзаказчики, Марат Хуснуллин
15:23 13.05.2024 (обновлено: 15:29 13.05.2024)
 
Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков

Хуснуллин сообщил, что в России потерян институт технического заказчика

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин осмотрел экспозиции Минстроя РФ "Строим будущее" и Минтранса РФ "Россия в движении"
Выставка Россия. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин осмотрел экспозиции Минстроя РФ Строим будущее и Минтранса РФ Россия в движении
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме.
"Мы культуру, институт технического заказчика в стране потеряли. Почему-то мы считаем, что у нас врачи могут строить, но почему-то никто не думает, что строители могут быть хирургами", — уточнил он.
Хуснуллин добавил, что государственные программы планируют многомиллиардные контракты, но устанавливают зарплаты сотрудникам в размере 50-60 тысяч рублей. По его мнению, у людей нет ни знаний, ни мотивации справляться с поставленными задачами.
Для изменений нужна увеличенная централизация техзаказчиков, организовать их обучение и поддерживать их переводить их на "нормальную" мотивацию, что поспособствует экономии денег, отметил политик.
"А мы все время через экспертизу пытаемся по хвостам бить и найти уже в экспертизе, где и что нам потом экономить. Ключевая проблема в голове - голову надо менять", - заключил Хуснуллин.
13 мая Госдума занимается разбором предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Чуть ранее кандидатуры рассматривались профильными комитетами Думы, все они были поддержаны.
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Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке
14:12
 
низкие зарплатыгосзаказчикиМарат Хуснуллин
 
 
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