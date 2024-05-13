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Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков

Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков - 13.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин предложил решение проблемы с институтом техзаказчиков

Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:23+0300

2024-05-13T15:23+0300

2024-05-13T15:29+0300

низкие зарплаты

госзаказчики

марат хуснуллин

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из России ушла культура заказчика, отметил кандидат на пост вице-премьера страны Марат Хуснуллин в Госдуме."Мы культуру, институт технического заказчика в стране потеряли. Почему-то мы считаем, что у нас врачи могут строить, но почему-то никто не думает, что строители могут быть хирургами", — уточнил он. Хуснуллин добавил, что государственные программы планируют многомиллиардные контракты, но устанавливают зарплаты сотрудникам в размере 50-60 тысяч рублей. По его мнению, у людей нет ни знаний, ни мотивации справляться с поставленными задачами.Для изменений нужна увеличенная централизация техзаказчиков, организовать их обучение и поддерживать их переводить их на "нормальную" мотивацию, что поспособствует экономии денег, отметил политик."А мы все время через экспертизу пытаемся по хвостам бить и найти уже в экспертизе, где и что нам потом экономить. Ключевая проблема в голове - голову надо менять", - заключил Хуснуллин.13 мая Госдума занимается разбором предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Чуть ранее кандидатуры рассматривались профильными комитетами Думы, все они были поддержаны.

https://1prime.ru/20240513/alternativa-848111411.html

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низкие зарплаты, госзаказчики, марат хуснуллин