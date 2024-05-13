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В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку

В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку

Руководителя автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова заключили под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T21:09+0300

2024-05-13T21:09+0300

2024-05-13T21:10+0300

суд

санкт-петербург

заключение под стражу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — ПРАЙМ. Руководителя автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова заключили под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, отмечает объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Халилову заключение под стражу по 10.07.2024", — указывает пресс-служба. По данным следствия, Халилов был в курсе, что на предприятии не соблюдается режим труда и отдыха. Водитель автобуса Курбонов Р.М. был допущен к управлению автобусом после 12-часовой смены и без предоставления времени для отдыха не менее 11 часов между сменами.Пресс-служба судов города сообщала, что Халилов частично признал вину. 10 мая автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. Курбонов заключен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

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суд, санкт-петербург, заключение под стражу