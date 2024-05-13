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В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку - 13.05.2024, ПРАЙМ
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В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку
В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку
Руководителя автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова заключили под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T21:09+0300
2024-05-13T21:10+0300
суд
санкт-петербург
заключение под стражу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — ПРАЙМ. Руководителя автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова заключили под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, отмечает объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Халилову заключение под стражу по 10.07.2024", — указывает пресс-служба. По данным следствия, Халилов был в курсе, что на предприятии не соблюдается режим труда и отдыха. Водитель автобуса Курбонов Р.М. был допущен к управлению автобусом после 12-часовой смены и без предоставления времени для отдыха не менее 11 часов между сменами.Пресс-служба судов города сообщала, что Халилов частично признал вину. 10 мая автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. Курбонов заключен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
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суд, санкт-петербург, заключение под стражу
суд, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, заключение под стражу
21:09 13.05.2024 (обновлено: 21:10 13.05.2024)
 
В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку

Главу автоколонны ООО "Такси" в Петербурге арестовали до 10 июля

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
© МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — ПРАЙМ. Руководителя автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова заключили под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, отмечает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Халилову заключение под стражу по 10.07.2024", — указывает пресс-служба.
По данным следствия, Халилов был в курсе, что на предприятии не соблюдается режим труда и отдыха. Водитель автобуса Курбонов Р.М. был допущен к управлению автобусом после 12-часовой смены и без предоставления времени для отдыха не менее 11 часов между сменами.
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Пресс-служба судов города сообщала, что Халилов частично признал вину.
10 мая автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. Курбонов заключен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
 
судСАНКТ-ПЕТЕРБУРГзаключение под стражу
 
 
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