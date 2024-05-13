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В России раскрыли, как меняется зарплата граждан после испытательного срока
В России раскрыли, как меняется зарплата граждан после испытательного срока - 13.05.2024, ПРАЙМ
В России раскрыли, как меняется зарплата граждан после испытательного срока
Заработная плата 44% работающих жителей России оставалась на том же уровне после окончания трехмесячного испытательного срока на новом месте работы,... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:13+0300
2024-05-13T09:13+0300
2024-05-13T09:13+0300
россия
зарплата
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Заработная плата 44% работающих жителей России оставалась на том же уровне после окончания трехмесячного испытательного срока на новом месте работы, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сорок четыре процента участников опроса поделились, что им никогда не повышали заработную плату после окончания испытательного срока", - говорится в тексте. При этом более чем половине россиян (56%) повышали заработную плату после прохождения испытательного срока. 24% из них всегда сталкивались с такой практикой, а 32% только в некоторых случаях. "Сорок три процента респондентов отметили, что после прохождения испытательного срока их заработная плата увеличилась не более, чем на 10%. Так чаще всего отвечали сотрудники транспортной отрасли (59%) и сферы торговли (47%)", - отмечается в исследовании. По результатам опроса также заработок 39% участников опроса вырос на 11-25% по истечении трех месяцев с начала работы. Среди них чаще всего встречаются IT-специалисты (60%) и строители (39%). На 26-50% в среднем вырос оклад в 14% случаев - в основном среди сотрудников производства и агропрома (21%). 4% опрошенных отметили, что им повышали зарплату более чем в два раза. В исследовании, которое проходило с 19 апреля по 6 мая методом опроса, поучаствовало более 3,5 тысяч человек со всей России старше 18 лет.
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россия, зарплата
В России раскрыли, как меняется зарплата граждан после испытательного срока
"Работа.ру": зарплата 44% россиян не выросла по окончании испытательного срока
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Заработная плата 44% работающих жителей России оставалась на том же уровне после окончания трехмесячного испытательного срока на новом месте работы, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Сорок четыре процента участников опроса поделились, что им никогда не повышали заработную плату после окончания испытательного срока", - говорится в тексте.
При этом более чем половине россиян (56%) повышали заработную плату после прохождения испытательного срока. 24% из них всегда сталкивались с такой практикой, а 32% только в некоторых случаях.
Аналитик оценил шансы на повышение зарплат в России
"Сорок три процента респондентов отметили, что после прохождения испытательного срока их заработная плата увеличилась не более, чем на 10%. Так чаще всего отвечали сотрудники транспортной отрасли (59%) и сферы торговли (47%)", - отмечается в исследовании.
По результатам опроса также заработок 39% участников опроса вырос на 11-25% по истечении трех месяцев с начала работы. Среди них чаще всего встречаются IT-специалисты (60%) и строители (39%). На 26-50% в среднем вырос оклад в 14% случаев - в основном среди сотрудников производства и агропрома (21%). 4% опрошенных отметили, что им повышали зарплату более чем в два раза.
В исследовании, которое проходило с 19 апреля по 6 мая методом опроса, поучаствовало более 3,5 тысяч человек со всей России старше 18 лет.