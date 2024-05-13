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Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей

Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей - 13.05.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей

Свыше 45 тысяч вакансий из 250 тысяч, предлагающих заработную плату больше 500 тысяч рублей, размещены в сфере информационных технологий, пишет "Газета.Ru" со... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:17+0300

2024-05-13T09:17+0300

2024-05-13T09:26+0300

экономика

россия

зарплата

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Свыше 45 тысяч вакансий из 250 тысяч, предлагающих заработную плату больше 500 тысяч рублей, размещены в сфере информационных технологий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на статистические данные рекрутингового сервиса hh.ru.Так, на сервисе в мае размещены 250 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей. Из них 45 тысяч размещены в секторе информационных технологий, почти 25 тысяч - в финансовом, около 22 тысяч - в розничной торговле."В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 77 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – 21 тыс. и Московская область, насчитывающая 11 тыс. предложений", - добавляет издание.

https://1prime.ru/20240513/zaplata-848098634.html

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россия, зарплата