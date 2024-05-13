Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей - 13.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240513/zarplata-848098764.html
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей - 13.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей
Свыше 45 тысяч вакансий из 250 тысяч, предлагающих заработную плату больше 500 тысяч рублей, размещены в сфере информационных технологий, пишет "Газета.Ru" со... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:17+0300
2024-05-13T09:26+0300
экономика
россия
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1534:4016:3793_1920x0_80_0_0_a0b92731fa49412bde62c44c58dfcc5a.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Свыше 45 тысяч вакансий из 250 тысяч, предлагающих заработную плату больше 500 тысяч рублей, размещены в сфере информационных технологий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на статистические данные рекрутингового сервиса hh.ru.Так, на сервисе в мае размещены 250 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей. Из них 45 тысяч размещены в секторе информационных технологий, почти 25 тысяч - в финансовом, около 22 тысяч - в розничной торговле."В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 77 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – 21 тыс. и Московская область, насчитывающая 11 тыс. предложений", - добавляет издание.
https://1prime.ru/20240513/zaplata-848098634.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1158:4016:4170_1920x0_80_0_0_75ca4ad69010e50b5ec769455830adf8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, зарплата
Экономика, РОССИЯ, зарплата
09:17 13.05.2024 (обновлено: 09:26 13.05.2024)
 
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей

"Газета.Ru": в HeadHunter назвали три сферы с зарплатой от 500 тысяч рублей в мае

© Unsplash/Emil KalibradovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Emil Kalibradov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Свыше 45 тысяч вакансий из 250 тысяч, предлагающих заработную плату больше 500 тысяч рублей, размещены в сфере информационных технологий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на статистические данные рекрутингового сервиса hh.ru.
Так, на сервисе в мае размещены 250 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей. Из них 45 тысяч размещены в секторе информационных технологий, почти 25 тысяч - в финансовом, около 22 тысяч - в розничной торговле.
"В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 77 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – 21 тыс. и Московская область, насчитывающая 11 тыс. предложений", - добавляет издание.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
В России раскрыли, как меняется зарплата граждан после испытательного срока
09:13
 
ЭкономикаРОССИЯзарплата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала