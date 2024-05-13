https://1prime.ru/20240513/zarplata-848098764.html
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей - 13.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей
Свыше 45 тысяч вакансий из 250 тысяч, предлагающих заработную плату больше 500 тысяч рублей, размещены в сфере информационных технологий, пишет "Газета.Ru" со... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T09:17+0300
2024-05-13T09:17+0300
2024-05-13T09:26+0300
экономика
россия
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1534:4016:3793_1920x0_80_0_0_a0b92731fa49412bde62c44c58dfcc5a.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Свыше 45 тысяч вакансий из 250 тысяч, предлагающих заработную плату больше 500 тысяч рублей, размещены в сфере информационных технологий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на статистические данные рекрутингового сервиса hh.ru.Так, на сервисе в мае размещены 250 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей. Из них 45 тысяч размещены в секторе информационных технологий, почти 25 тысяч - в финансовом, около 22 тысяч - в розничной торговле."В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 77 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – 21 тыс. и Московская область, насчитывающая 11 тыс. предложений", - добавляет издание.
https://1prime.ru/20240513/zaplata-848098634.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/42/841404277_0:1158:4016:4170_1920x0_80_0_0_75ca4ad69010e50b5ec769455830adf8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зарплата
Экономика, РОССИЯ, зарплата
Раскрыто, кто из россиян зарабатывает больше полумиллиона рублей
"Газета.Ru": в HeadHunter назвали три сферы с зарплатой от 500 тысяч рублей в мае