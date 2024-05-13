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В Магаданской области стартовал северный завоз-2024

В Магаданской области стартовал северный завоз-2024 - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Магаданской области стартовал северный завоз-2024

Теплоход "Омолон" доставил первую в текущем году партию угля в порт Магадана, открыв северный завоз, когда в период летней навигации в регион завозят... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T07:50+0300

2024-05-13T07:50+0300

2024-05-13T07:51+0300

экономика

магаданская область

северный завоз

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Теплоход "Омолон" доставил первую в текущем году партию угля в порт Магадана, открыв северный завоз, когда в период летней навигации в регион завозят максимальное количество грузов, сообщил РИА Новости представитель Морского торгового порта города. "Теплоход "Омолон" доставил 27 тысяч тонн угля и сразу же встал под разгрузку. Стартовал северный завоз 2024 года, сейчас в период летней навигации в Магадан более активно повезут различные грузы: продукты, медикаменты, строительные материалы, технику и топливо. Ледокол покинул бухту Магадана, сейчас суда могут проходить самостоятельно", - рассказал собеседник агентства. Теплоход "Омолон" из порта Ванино в Хабаровском крае дошел до порта Магадана за несколько дней, погода не помешала, сообщил РИА Новости капитан судна Юрий Сиунов. "Добрались довольно-таки хорошо. При благоприятных погодных условиях. Правда, немножко волна нас встретила в два с половиной метра высотой на юге, но тем не менее прошли мы успешно, потому что для наших габаритов и для нашего водоизмещения это несущественная волна", - рассказал Сиунов. В Магадан доставляют кузбасский уголь с Талдинского разреза, его сразу же перевозят на хранение на Магаданскую ТЭЦ, сообщил агентству генеральный директор ПАО "Магаданэнерго" Владимир Милотворский. "Уголь кузбасский, хорошего качества, имеет высокую калорийность, это позволяет снижать объемы сжигаемого топлива. И при этом обеспечивать максимально эффективную работу оборудования", - рассказал Милотворский. Он уточнил, что весь необходимый объем угля - 241 тысячу тонн - должны доставить в Магадан до декабря.

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магаданская область

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магаданская область, северный завоз