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Квартирный вопрос почти решен: жилье получат все - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Квартирный вопрос почти решен: жилье получат все
Квартирный вопрос почти решен: жилье получат все - 13.05.2024, ПРАЙМ
Квартирный вопрос почти решен: жилье получат все
Задачи, изложенные в президентском Указе, стали естественным развитием основных идей обращения к Федеральному собранию. Достижению поставленных в Указе... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T08:00+0300
2024-05-13T08:00+0300
мнения аналитиков
жилье
?1715576401
Задачи, изложенные в президентском Указе, стали естественным развитием основных идей обращения к Федеральному собранию. Достижению поставленных в Указе Президента целей развития РФ до 2030 года, в частности, обеспечения жильём площадью не менее 33 кв. м на человека, может способствовать множество факторов, включая эффективность реализации государственных программ и стратегий, а также внешних экономических условий.Прежде всего, необходимо расширить доступность ипотеки для населения, увеличить темпы строительства жилья в регионах и развитие жилищного строительства в целом по стране.Решение задачи обеспечения населения жильем возможно также через расширение программ предоставления жилья по договорам социального найма. Возможно, взамен льготным программам ипотеки, действие которых прекратится 1 июля, будут предложены новые.Программы социального найма (подобное было реализовано в Советском Союзе) могли бы позволить предоставить жилье за счёт государственного или муниципального жилищного фонда для малоимущих граждан. Льготная ипотека, в свою очередь, позволила бы семьям и молодежи приобрести собственное жилье по низкой процентной ставке и на более выгодных условиях за счет заложенных бюджетных средств.Реализация таких программ могла бы способствовать достижению цели по обеспечению качественного и доступного жилья для всех слоев населения, обозначенной Президентом.Потенциально введение программ социального найма и льготной ипотеки с учетом Указа Президента может открыть широкие перспективы для улучшения жилищных условий населения. Это также снизило бы давление на рынок жилья, что в свою очередь, способствовало бы социальной стабильности и поддержке семей.Таким образом, цель, поставленная президентом России, вполне достижима при наличии правильной стратегии и поддержки со стороны государства, но требует серьезных усилий для ее реализации.
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Дмитрий Осянин
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Дмитрий Осянин
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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мнения аналитиков, жилье
Мнения аналитиков, жилье
08:00 13.05.2024
 
Квартирный вопрос почти решен: жилье получат все

Финансист Осянин: россияне смогут получить по 33 кв.м. жилья, но нужны реформы

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Дмитрий Осянин, к.э.н., доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова
Дмитрий Осянин
Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова
Все материалы
Задачи, изложенные в президентском Указе, стали естественным развитием основных идей обращения к Федеральному собранию. Достижению поставленных в Указе Президента целей развития РФ до 2030 года, в частности, обеспечения жильём площадью не менее 33 кв. м на человека, может способствовать множество факторов, включая эффективность реализации государственных программ и стратегий, а также внешних экономических условий.
Прежде всего, необходимо расширить доступность ипотеки для населения, увеличить темпы строительства жилья в регионах и развитие жилищного строительства в целом по стране.
Решение задачи обеспечения населения жильем возможно также через расширение программ предоставления жилья по договорам социального найма. Возможно, взамен льготным программам ипотеки, действие которых прекратится 1 июля, будут предложены новые.
Программы социального найма (подобное было реализовано в Советском Союзе) могли бы позволить предоставить жилье за счёт государственного или муниципального жилищного фонда для малоимущих граждан. Льготная ипотека, в свою очередь, позволила бы семьям и молодежи приобрести собственное жилье по низкой процентной ставке и на более выгодных условиях за счет заложенных бюджетных средств.
Реализация таких программ могла бы способствовать достижению цели по обеспечению качественного и доступного жилья для всех слоев населения, обозначенной Президентом.
Потенциально введение программ социального найма и льготной ипотеки с учетом Указа Президента может открыть широкие перспективы для улучшения жилищных условий населения. Это также снизило бы давление на рынок жилья, что в свою очередь, способствовало бы социальной стабильности и поддержке семей.
Таким образом, цель, поставленная президентом России, вполне достижима при наличии правильной стратегии и поддержки со стороны государства, но требует серьезных усилий для ее реализации.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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