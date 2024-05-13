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Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт

Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт - 13.05.2024, ПРАЙМ

Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт

Исполняющий обязанности заместителя председателя кабмина Александр Новак грамотно ведет переговоры, но не хочет снижать "цену на киловатт", поделился своим... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:36+0300

2024-05-13T15:36+0300

2024-05-13T15:36+0300

россия

александр новак

геннадий зюганов

госдума

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности заместителя председателя кабмина Александр Новак грамотно ведет переговоры, но не хочет снижать "цену на киловатт", поделился своим мнением лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов ."Я считаю, что Новак ведет очень грамотно переговоры. Я был во всём арабском мире, я знаю, что такое переговоры. Я 10 раз был в Китае и знаю, насколько важно и интересно их рынок, их поддержка." - рассказал депутат в ходе пленарного заседания в Государственной Думе. Тем не менее Зюганов подчеркнул, что в вопросе снижения цены за киловатт Новак не желает снизить цену. По его словам, восемь рублей за киловатт - это "удавка у всего крестьянского хозяйства".Кроме того, депутат добавил, что его партия проголосует за кандидата на пост первого вице-премьера, и. о. вице-премьера - министра промышленности Дениса Мантурова, потому что он был конструктивен в работе с КПРФ. Что же касается науки, то, как отметил Зюганов, КПРФ поддержит предложенного на пост вице-премьера Дмитрия Чернышенко, так как у него есть программа развития на десять лет вперед и у него есть понимание того, что есть современная наука.

https://1prime.ru/20240513/alternativa-848111411.html

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россия, александр новак, геннадий зюганов, госдума