https://1prime.ru/20240513/zyuganov-848113346.html

Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина

Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина - 13.05.2024, ПРАЙМ

Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина

Члены правительства утверждаются по новой процедуре, она носит оздоровительный характер и предотвращает появление "чубайсов" и "сердюковых". Такое мнение... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:15+0300

2024-05-13T15:15+0300

2024-05-13T15:15+0300

кабмин

анатолий чубайс

геннадий зюганов

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83277/15/832771588_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_b7a8a6d637ccb09e3e0a6ae09123b19a.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Члены правительства утверждаются по новой процедуре, она носит оздоровительный характер и предотвращает появление "чубайсов" и "сердюковых". Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Политик в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме, на котором рассматриваются кандидатуры на посты в правительстве, отметил, что депутаты впервые присутствуют на такой процедуре."Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну", - сказал Зюганов.Анатолий Чубайс за свою карьеру занимал посты главы комитета по управлению госимуществом, Минфина, администрации президента России, председателем правления "Роснано" и спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Западные СМИ в марте прошлого года сообщали об отъезде Чубайса из России. Президент Владимир Путин подписал указ о его освобождении от занимаемой должности 25 марта 2022 года.Недавно депутат ГД Бийсулан Хамзаев обратился в Минюст по поводу признания Чубайса иноагентом.

https://1prime.ru/20240513/alternativa-848111411.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анатолий чубайс, геннадий зюганов, россия