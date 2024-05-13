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Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина - 13.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240513/zyuganov-848113346.html
Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина
Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина - 13.05.2024, ПРАЙМ
Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина
Члены правительства утверждаются по новой процедуре, она носит оздоровительный характер и предотвращает появление "чубайсов" и "сердюковых". Такое мнение... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T15:15+0300
2024-05-13T15:15+0300
кабмин
анатолий чубайс
геннадий зюганов
россия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Члены правительства утверждаются по новой процедуре, она носит оздоровительный характер и предотвращает появление "чубайсов" и "сердюковых". Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Политик в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме, на котором рассматриваются кандидатуры на посты в правительстве, отметил, что депутаты впервые присутствуют на такой процедуре."Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну", - сказал Зюганов.Анатолий Чубайс за свою карьеру занимал посты главы комитета по управлению госимуществом, Минфина, администрации президента России, председателем правления "Роснано" и спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Западные СМИ в марте прошлого года сообщали об отъезде Чубайса из России. Президент Владимир Путин подписал указ о его освобождении от занимаемой должности 25 марта 2022 года.Недавно депутат ГД Бийсулан Хамзаев обратился в Минюст по поводу признания Чубайса иноагентом.
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анатолий чубайс, геннадий зюганов, россия
Кабмин, Анатолий Чубайс, Геннадий Зюганов, РОССИЯ
15:15 13.05.2024
 
Новых "чубайсов" не будет. Зюганов оценил порядок утверждения кабмина

Зюганов: при новом порядке утверждения правительства не появятся новые "чубайсы"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Госдумы
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Члены правительства утверждаются по новой процедуре, она носит оздоровительный характер и предотвращает появление "чубайсов" и "сердюковых". Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Политик в ходе выступления на пленарном заседании в Госдуме, на котором рассматриваются кандидатуры на посты в правительстве, отметил, что депутаты впервые присутствуют на такой процедуре.
"Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну", - сказал Зюганов.
Анатолий Чубайс за свою карьеру занимал посты главы комитета по управлению госимуществом, Минфина, администрации президента России, председателем правления "Роснано" и спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Западные СМИ в марте прошлого года сообщали об отъезде Чубайса из России. Президент Владимир Путин подписал указ о его освобождении от занимаемой должности 25 марта 2022 года.
Недавно депутат ГД Бийсулан Хамзаев обратился в Минюст по поводу признания Чубайса иноагентом.
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КабминАнатолий ЧубайсГеннадий ЗюгановРОССИЯ
 
 
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