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Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозки пассажиров
Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозки пассажиров - 14.05.2024, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозки пассажиров
Группа "Аэрофлот" в январе-апреле увеличила перевозки пассажиров на 21,7%, до 15,6 миллиона пассажиров, и на столько же в апреле - до 4,1 миллиона, следует из... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T11:32+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-апреле увеличила перевозки пассажиров на 21,7%, до 15,6 миллиона пассажиров, и на столько же в апреле - до 4,1 миллиона, следует из сообщения группы. "Объем перевозок увеличился на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 4,1 миллиона пассажиров. На внутренних линиях (в апреле - ред.) перевезено 3,1 миллиона пассажиров, на 13,7% больше, чем в апреле 2023 года. На международных линиях перевозки выросли на 56,4%, до 992,4 тысячи пассажиров", - говорится в пресс-релизе. За январь-апрель пассажиропоток вырос также на 21,7%, до 15,6 миллиона пассажиров.
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россия, новости
Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозки пассажиров
Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозки пассажиров на 21,7%, до 4,1 миллиона
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-апреле увеличила перевозки пассажиров на 21,7%, до 15,6 миллиона пассажиров, и на столько же в апреле - до 4,1 миллиона, следует из сообщения группы.
"Объем перевозок увеличился на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 4,1 миллиона пассажиров. На внутренних линиях (в апреле - ред.) перевезено 3,1 миллиона пассажиров, на 13,7% больше, чем в апреле 2023 года. На международных линиях перевозки выросли на 56,4%, до 992,4 тысячи пассажиров", - говорится в пресс-релизе. За январь-апрель пассажиропоток вырос также на 21,7%, до 15,6 миллиона пассажиров.